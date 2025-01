Por Yanina Soria

La “invitación” que hizo hace algunas horas el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, para que las provincias y municipios del país bajen sus impuestos y tasas, sigue generando reacciones.

En medio del pataleo de los tres gobernadores de la Región Centro, entre ellos, el cordobés Martín Llaryora, que “en defensa del campo” elevaron el tono del pedido a la Nación para que elimine las retenciones, el ministro estrella del gabinete libertario azuzó el tablero y devolvió la pelota.

“A las provincias y municipios les digo que están cordialmente invitados a esta tarea. Todavía no hemos visto una provincia reducir Ingresos Brutos, sin lugar a dudas el peor impuesto que una economía puede tener. Al contrario, muchas lo han subido, y algunas a niveles aberrantes. Ni hablar de algunos Municipios, que están directamente estafando a sus vecinos con tasas municipales que no tienen ninguna correlación con las prestaciones que brindan”, dijo por redes sociales el ministro.

Desde Hacemos Unidos por Córdoba recogieron rápidamente el guante y uno de los primeros en salir a rebatir los argumentos de Caputo fue el diputado riocuartense Carlos Gutiérrez. De manera tajante, dijo que el ministro va en contra de las provincias pidiendo esfuerzos fiscales que la Nación no hace.

“Las cosas en su lugar, ministro: no es lo mismo un impuesto al consumo (que grava el gasto) que el liso y llano saqueo de un tercio de lo que generan los productores argentinos como son las retenciones agropecuarias. ¡Basta de hipocresía!”, dijo el schiarettista.

El ex ministro de Agricultura de Córdoba consideró un ataque los dichos de Caputo a quien acusó de pretender opacar “el legítimo reclamo de los gobernadores de la Región Centro quienes el martes se pronunciaron de manera contundente contra las retenciones, porque los productores no pueden más”.

A esas declaraciones, a su vez, se le sumaron las que hizo el presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, el cordobés Gabriel Bornoroni, quien interpeló al gobierno de Hacemos: “¿Y por casa cómo andamos?”.

El libertario dijo que la Nación está reduciendo el gasto público a fuerza de motosierra y que, en Córdoba, este año, subieron ingresos brutos y el impuesto inmobiliario rural. “Los municipios que ustedes gobiernan van a la justicia para seguir cobrando tasas en las facturas de servicios. La gente ya no le cree más a la casta. Los argentinos saben muy bien quienes son los que están trabajando para bajar impuestos y quienes no”, disparó.

Intendentismo

Del lado de los intendentes quien reaccionó frente al tuit de Caputo, fue el jefe del gobierno de Alta Gracia, Marcos Torres. El hermano del presidente Provisorio de la Legislatura (Facundo Torres) es quizá, del conjunto de los alcaldes peronistas de Córdoba, el más contestatario y crítico al gobierno de Milei. Sin vueltas, el intendente de la ciudad cabecera del departamento Santa María se posicionó frente a la polémica que desataron los dichos del ministro de Economía y publicó una carta abierta.

“Recibo su declaración con respeto, pero me veo en la obligación de responderle desde la perspectiva de quienes estamos en la primera línea del contacto con las realidades cotidianas de nuestros vecinos. Su enfoque macroeconómico puede ser válido en términos de estabilidad, pero deja de lado el impacto directo que sus decisiones tienen sobre los argentinos y argentinas que viven, trabajan y necesitan servicios básicos en nuestras comunidades”, arrancó diciendo.

“Mientras la Nación busca el déficit cero, los municipios debemos asumir tareas que históricamente correspondieron al gobierno nacional: desde sostener sistemas educativos y de salud, hasta garantizar obras de infraestructura básica que ustedes dejaron de financiar”, disparó.

Según Torres, reducir las tasas municipales como sugiere la Nación implicaría dejar de prestar servicios básicos como la recolección de residuos, el mantenimiento de calles o la provisión de transporte público accesible.

“Es muy fácil hablar desde la Capital sin tener contacto con los abuelos que no pueden comprar sus medicamentos, las madres que no pueden alimentar a sus hijos o los trabajadores que no pueden pagar el transporte. Seguramente usted no los conoce ni los recibe”, agregó.

“Mientras la Nación se concentra en sus números, los intendentes atendemos la realidad de las personas. Y créame, no hay Excel que reemplace el deber de estar al lado de quienes más nos necesitan. ¿Cuánto más fácil es reducir y eliminar que realmente solucionar?”, insistió.