Por Bettina Marengo

Martín Llaryora partió a los Estados Unidos después del vuelo rasante del martes por la mesa del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se reunió con gobernadores con los que su antecesor Juan Schiaretti no hubiera tomado un café, pero lo hizo con el más bajo de los perfiles posibles para no tensionar de más la relación con el presidente Javier Milei. Dicen que hubo una comunicación oficial del evento de los gobernadores que el Panal detuvo para dar paso a la glamorosa foto con Mirtha Legrand en la Casa de Córdoba en Buenos Aires, donde el mandatario encabezó con su vice Myrian Prunotto y el (¿candidato a diputado nacional?) ministro de Gobierno, Manuel Calvo, el lanzamiento de la XIX Entrega de los Premios Sur. Allí, el sanfrancisqueño anunció que la ceremonia migrará este año por primera vez a Córdoba y se hará el 23 de julio en el Teatro del Libertador. De modo que Llaryora partió con “agenda de agronegocios” a los Estados Unidos, donde según fuentes oficiales lo esperaba una comitiva ya instalada, y se fue con la idea de que ese día de julio tendrá una foto del cordobesismo cultural y de espectáculo en el principal teatro de la ciudad, con alfombra roja, artistas y farándula, todo a poco del inicio de la campaña electoral para las elecciones legislativas de octubre.

El mandatario regresa a Córdoba este fin de semana. Antes de viajar, la decisión para la sesión de ayer en Diputados fue apoyar fuerte la emergencia en Discapacidad que formó parte del temario de la sesión especial solicitada por el dialogismo y los opositores, y ver cómo evolucionan los otros temas vinculados a la restitución de la moratoria y el aumento previsional, el Garrahan y el financiamiento universitario. Todos temas incómodos para el oficialismo nacional. Los posteos de la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, destacando la inversión del Panal en materia de Discapacidad, dejaron en claro qué relieve le quiere dar el mandatario al tema y por donde pasa su agenda de diferenciación con Milei y sobre todo con los mileístas cordobeses: problemáticas sociales y humanas que provocan empatía en las encuestas y a salvo de la posible descalificación por casta, planerismo o kirchnerismo. El martes, Montero habló de la plata y proyectos que Córdoba destina al segmento. Ayer, directamente se refirió en X a la sesión de Diputados:

“Hoy los diputados cordobeses de @Hacemosuxcba fueron esenciales para debatir la #EmergenciaEnDiscapacidad. Para tratarla, primero había que bajar al recinto y dar quórum. Eso es lo que hicieron nuestros diputados nacionales, mientras otros esperaban indicaciones en sus oficinas”, escribió, en obvia alusión a la dirigencia filo violeta de Córdoba. En el mismo sentido se expresó Miguel Siciliano, presidente del bloque de Hacemos Unidos en la Unicameral y también posible candidato a diputado.

Ni el radical Rodrigo de Loredo, jefe del bloque UCR, ni el titular del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, ni la bullrichista Laura Rodriguez Machado dieron quórum. Si la emergencia llega al Senado, al cordobesismo le gustará ver cómo vota Luis Juez, padre de una joven con discapacidad pero fiel aliado del presidente de la Nación, quien ya ha dicho que vetará la ley para preservar el equilibrio fiscal. Octubre se juega en todos los rincones.

Del bloque Córdoba Federal que integra Encuentro Federal en la cámara baja, solo el hiperllaryorista Ignacio García Aresca no bajó a dar quórum y se sentó en su banca cuando el número de 139 para iniciar la sesión se había logrado holgadamente con apoyo del resto del bloque EF, Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, Coalición Cívica y FIT y otros monobloques. Aunque dicen que fue una casualidad que Aresca no estuviera en su banca en el momento del conteo, lo cierto es que los que sí bajaron fueron los schiarettistas Carlos Gutierrez, Alejandra Torres y Juan Brugge y también la libera crítica Natalia de la Sota. ¿Relojería Llaryora para apoyar una sesión no querida por los liberarios? Los cuatro mediterráneos se sumaron a Miguel Angel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Esteban Paulón, Mónica Fein y Margarita Stolbizer y Oscar Agost Carreño. Este último intentó introducir el debate sobre la comisión investigadora de la criptoestafa $Libra, pero el presidente del cuerpo, Martín Menem, no se lo dejo pasar. Tampoco iba a tener acompañamiento de los cordobesistas.