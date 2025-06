Enroque corto

La macrista arrancó la venganza en el Concejo y hubo réplica

Era esperado el regreso de la macrista Soher El Sukaría al Concejo Deliberante por lo que iba a ocasionar, tanto puertas adentro como hacia afuera del Legislativo municipal. Y ayer, a horas del retorno de ‘la Turca’ hubo un impacto de consideración.

Informante Concejo: Se puso muy picante el cruce entre Soher y Juez.

Periodista: ¿Luis? ¿Martín?

IC: Ambos.

P: Epa.

IC: Todo arrancó por la frase del senador en Infobae cuando dijo que “Macri escribió un libro que dice Primer Tiempo y se quedó en el vestuario”.

P: Ingenioso.

IC: Sí, el tema es que la respuesta de Soher también estuvo a la altura. “Siguiendo la analogía del fútbol… vos, @ljuez vivís en el vestuario: pero cambiándote de camiseta”, tiró.

P: Ah, bueno.

IC: Y recogió el guante, Martín.

P: El Bocha.

IC: Sí, le dijo: “siguiendo la analogía del futbol… ¡vos Soher sos representante! Porque tenés a todos tus jugadores en un equipo distinto, algunos con Milei, otros con Llaryora, otros en el Concejo y otros con (Daniel) Passerini, pero ojo vos nunca jugaste porque no te dio, ni te da, ni te va a dar…”.

P: Todo roto a esa altura.

IC: No, espere. “Me da bastante y no trafico apellido, los que hacen escuela en tener jugadores prestados ¡son ustedes Martín! Hay más suyos en el gobierno provincial y municipal que de ninguno. Revisa archivo, anímate”, le dijo Soher. Ay.

Expectativas: 0

El informante municipal conversaba con el periodista, que lo había llamando para preguntarle sobre otra cosa, pero… aceptó lo que había mientras seguía esperando.

Periodista: Amigo, ¿cómo va eso?

Informante Municipal: Y, acá andamos, complicados con la protesta…

P.: ¿No había levantado las medidas el Suoem, por la audiencia en Trabajo?

I.M.: Ah, eso sí… claro. Pero si me llama para hablar de eso, mejor ponga las barbas en remojo, porque esa reunión apenas está arrancando… La protesta de la que yo le hablo es de los taxistas, que hicieron una movilización en el centro y amenazaron con cortar Colón y General Paz.

P.: Déjeme adivinar: quieren que la Municipalidad de ponga más rigurosa con los controles de Uber…

I.M.: Así es. Dicen que, más allá de lo que pase en el Concejo, si no hay controles más estrictos con los choferes de las aplicaciones, ellos se quedan sin trabajo...

P.: El proyecto de oficialismo está diseñado para no resolver el problema. Le juego un asado que, cuando se sancione la ordenanza, sigue todo igual. Los choferes de Uber no se van a registrar, porque es lo mismo que convertirse en remiseros, y los taxistas no van a dejar de protestar, porque Uber va a seguir funcionando en la sombra…

Sindicalistas repudian a Fernández y Quinteros

Las centrales sindicales de Córdoba (CGT Córdoba, CGT Regional Córdoba, CTA-T y CTA-A- y UTEP) rechazaron el proyecto impulsado por el oficialismo provincial para regular el derecho a protesta en la vía pública.

Informante: Las centrales obreras lograron organizarse para expresar su repudio y rechazo al proyecto de ley presentado por la Legisladora Nadia Fernández (HUpC) que hoy comenzará a debatirse en la comisión de Seguridad que preside.

Alfil: Un proyecto que pidió el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.

Informante: A él también lo repudian. En un comunicado criticaron la posición de Quinteros de "cuestionar la justicia" por el fallo de la Cámara que volteó el fallo de primera instancia del fiscal De Aragón que imputó a un grupo de dirigentes sindicales y sociales.

Alfil: Claro, y de ahí que el ministro pidió una ley.

Informante: Justamente, lo que dicen los gremialistas es que los legisladores de Córdoba no tienen facultad alguna para debatir y resolver sobre un derecho constitucional.

Coincidencias De la Sota, Estévez y Carro

La diputada cordobesista firmó un proyecto conjunto con sus pares kirchneristas Gabriela Estévez y Pablo Carro.

Informante.: Es un pedido de informe al Ejecutivo nacional por los despidos masivos en la empresa aeroespacial VENG, vinculada a CONAE, que en Córdoba despidió al menos a 16 empleados, según informó ATE.

Periodista: Interesante. Aunque mucho más interesante es esa coincidencia política, ¿no?

I.: (risa) Ya me la veía venir.

P.: Y sí, justo cuando Estévez arma un espacio dentro del PJ nacional para atraer a otros peronistas que hoy no están en esa estructura; justo cuando Natalia de la Sota dice que será candidata dentro o fuera de Hacemos…da para alguna lectura.

I.: Claro, lo entiendo. Pero por ahora es esto: priorizar la defensa, en este caso, de trabajadores cordobeses desde el Congreso, más allá de las bancadas a las que se pertenezca. Si luego hay otro tipo de coincidencias que deriven en algo electoral, bienvenido será (sonrisa).