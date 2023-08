UCR: a una semana del cierre de listas, se calienta la interna

Por Gabriel Marclé

El próximo martes 8 de agosto la Unión Cívica Radical de Río Cuarto cerrará el plazo permitido para la inscripción de las listas encabezadas por los respectivos precandidatos que pelearán por el lugar opositor en la pelea por la intendencia de 2024. Mientras esa ventana permanece abierta, se han observado varios movimientos que podrían trastocar la pelea entre tres aspirantes que se viene planteando desde hace meses, especialmente por la aparición de actores que vienen asomando en escena. Se trata del ex intendente y actual legislador Benigno Antonio Rins y de su hijo, el ombudsman local Ismael Rins, dirigentes de peso que ponen entropía a la definición del próximo 17 de septiembre.

Al cierre de esta edición, en la Casa Radical del Imperio se desarrollaba una reunión en la que se terminaría de ratificar la interna que hasta hace algunos días era puesta en duda. La cuestión habría quedado definida por la postura del circuito centro -el de más influencia por número de afiliados- que dirige Gonzalo Losada y su decisión de respetar el cronograma electoral con normalidad. También se reconocería que los precandidatos en carrera seguían siendo los mismos, Gonzalo Parodi, Gonzalo Lujan y Gabriel Abrile (este último, a regañadientes). Sin más sorpresas, en la UCR-RC evalúan lo que podría venir después de septiembre, donde ya se alienta la idea de “barajar y dar de nuevo” tras la reconfiguración del tablero nacional. ¿Es posible?

Cuentan que, tras la derrota de Rodrigo de Loredo en las municipales de Córdoba capital, en Río Cuarto hubo algunos integrantes de Juntos por el Cambio que celebraron internamente. La realidad del resultado adverso para el líder cordobés de Evolución Radical tendría un correlato en la escena local del partido que prevé ir a una interna el 17 de septiembre. Los festejantes miraban esa realidad que les terminaba dando la razón respecto a lo que planteaban meses atrás: hacer una interna sería “un despropósito” sin la definición de las presidenciales.

Desde ahí empezó a acelerarse la gesta de una movida que vendría en desarrollo desde hace tiempo y que tendría a Rins padre como principal armador. El ex intendente habría comenzado a contactarse con quienes supieron responder a sus órdenes para mover el avispero y quitarle fuerza a la fecha electoral de septiembre bajo la consigna de que esta se afronta con planteles poco competitivos. Casi al mismo tiempo, empezaron a dar vuelta encuestas que posicionaban a los Rins como candidatos potables frente a los dirigentes actualmente en carrera. “Claramente necesitamos algo más para vencer a la maquinaria peronista”, señalaba un dirigente local en consonancia con la visión del rinsismo.

La pregunta que más inquietó a la dirigencia radical por estas horas no tiene que ver con la posibilidad de que se caiga la interna, sino con cuál de los Rins estaría apuntando a formar una iniciativa particular con aspiraciones municipales. Si bien la lógica generacional indicaría que el hijo del ex intendente sería el encargado de tomar la posta para encabezar una eventual candidatura, entre las versiones que circulan por estos días también se habló de la posible vuelta del “Toño” a la escena local. De hecho, hasta aparecieron flyers de “Rins 2024” ilustrados con la popular bufanda roja de sus tiempos en el Palacio de Mójica. Más allá de que son versiones extraoficiales, ya hicieron el ruido que debían hacer para calentar aún más la definición radical.

Por otro lado, hay consultas respecto a cómo se posicionará Juan Jure en esta cuestión. Quien fuera intendente entre 2008 y 2016 también dejará su lugar en la Legislatura cordobesa en diciembre y desde hace tiempo se viene sospechando acerca de su interés por volver al tablero municipal. Por ahora, al “Turco” se lo ve trabajando de cerca con Evolución (también con Gonzalo Parodi) como parte de la campaña PASO que impulsa el voto a Horacio Rodríguez Larreta, pero no está garantizado que esa sociedad perdure después del 13 de agosto. Eso sí, Jure está al tanto de que la presentación de listas para la interna radical vence unos días antes de las PASO, por lo que habría presión para que tome posición por alguno de los precandidatos.

Tal como se presenta el escenario actual, ante la inamovible interna, hay actores que quedaron fuera y podrían pensar en una construcción de Juntos por el Cambio para “ir por fuera”, situación que resuena en algunos círculos del radicalismo. ¿Rins -padre o hijo- podría ser candidato por rompiendo con la UCR? Algunos recuerdan el episodio de 2007 en el que Benigno Antonio Rins fue expulsado de su partido por vincularse con el Frente Cívico de Luis Juez, por entonces aliado K. Pero esta lectura todavía queda en el plano de las especulaciones, mientras desde los sectores que defienden la interna -principalmente los de Parodi y Luján- aseguran que “el que no se presente, queda afuera de todo” y esperan que en la esquina de los Rins tomen nota de esto.