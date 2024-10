Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Nazarismo “toca bocina”

El informante llegaba a la periodista para comentarle sobre el proyecto presentado por La Fuerza del Imperio del Sur en el que se propone el regreso del sistema de transporte urbano anterior y la eliminación del transbordo.

Informante: Se reavivó un poquito el debate en el Concejo, ¿no? Muy planchado estaba todo. Me parece que los 100 días fueron clave para empezar a “testear” al intendente. Hoy volví a escuchar lo que dijo en el debate de candidatos de la UNRC. Dijo que lo primero que iba a hacer en materia de transporte era eliminar el transbordo. Bueno…

Periodista: Uno es esclavo de lo que dice… Entiendo que no descartan quitarlo. El tema es que todavía no se avizora cuándo.

I: Los nazaristas presentaron un proyecto pidiendo que se retorne al sistema anterior y otro en el que se proponen paradas de colectivo más seguras. Ojo, no creo que sea soplar y hacer botellas. En su momento, elaborar el marco regulatorio del transporte llevó mucho tiempo y fue hace casi 10 años. Lo cierto es que se están pidiendo más señales concretas. Ya están empezando a tocarle bocina al intendente.







Universidad quebrada

El día después de la asamblea interclaustro de la UNRC y el voto en contra de la toma, el periodista consultaba con su informante en la comunidad universitaria sobre la reacción del rectorado.

Periodista: Salió por todos lados la imagen de la asamblea y el grito de “no se toma” que hicieron los estudiantes. Lo compartió hasta el presidente (Javier Milei).

Informante: Es realmente triste lo que está pasando. La Universidad está quebrada y no solo desde lo económico. Es muy triste ver imágenes como las del martes, con estudiantes a los gritos pidiendo dar marcha atrás en la lucha que tiene a sus docentes con salarios de pobreza. A ver, para que entienda, un pibe pidió hablar en la asamblea y dijo algo de los “kioscos” de los profesores. Chicos que todavía están cursando, hablando así de sus formadores, la verdad que no esperaba verlo. Los libertarios ganaron la batalla cultural, pero creo que también los dejamos.

P: Muchos estudiantes en la asamblea ayer.

I: Sí. Algunos acarreados. Llegaron en la hora justa, como si hubieran bajado de un colectivo. Dicen que algunos profes y autoridades decanales estuvieron movilizando para que vayan a votar contra la toma. Son los mismos que después te putean por hacer paro. De lo peor…

P: Vi que salió comunicado del rectorado.

I: Otro golpe. No esperábamos que salgan a decir que se tome la Universidad porque, obviamente, (Marisa) Rovera no representa a los sectores más combativos. Actuaron como demanda la mayoría, pero es realmente bajarle el precio a la lucha que estamos llevando adelante. Los mismos que hace unos días se rasgaban las vestiduras por la Universidad Pública, hoy parecen estar mirando encuestas para tomar decisiones.

P: ¿Sabe si los estudiantes definieron alguna medida? Sé que hubo asamblea estudiantil.

I: No quisieron tomar la Uni, ni siquiera cortar la ruta un rato. Lo más fuerte que se les ocurrió es algo simbólico, una marcha de velas. Los docentes y no docentes están de paro este jueves, pero la semana que viene parece que se profundizan las medidas de fuerza. No habrá toma, pero al paso que vamos tampoco habrá profes en las aulas.