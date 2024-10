Por Gabriel Marclé

Pasados los primeros cien días de Guillermo De Rivas como intendente, por estos días comenzaron a verse movimientos que acercan al oficialismo con la dirigencia opositora, aunque no se trata de un intento por seguir sumando gente al Partido Cordobés. En esta oportunidad, el intendente se propuso cumplir con lo que venía postergando hace tiempo, un encuentro con los representantes de la oposición en el Concejo Deliberante para analizar el escenario actual de la ciudad, compartir diagnósticos y evaluar proyectos que puedan ser trabajados en conjunto.

De Rivas recibió el martes en su oficina a los representantes del bloque La Fuerza del Imperio del Sur (el frente nazarista) y también del Partido Libertario. Fueron dos reuniones separadas donde se habló mucho sobre el presente económico y social de la ciudad, pero donde también parecen haberse acercado posturas respecto al Presupuesto 2025 que el Ejecutivo enviará a fines de este mes al Concejo Deliberante, comprometiéndose a generar las condiciones para retomar la vía del equilibrio fiscal. ¿Y Primero Río Cuarto? Representantes del bloque radical-juecista comunicaron que todavía no hay encuentro programado. ¿Tensión?

De Rivas recibió primero a Mario Lamberghini, presidente del bloque Partido Libertario; y luego se reunió con Franco Miranda, Leticia Paulizzi, Guillermo Natali y Marisa Cariddi (también estuvo el tribuno Yvon Tesio). Los dirigentes opositores coincidieron en celebrar el gesto del intendente para materializar una charla profunda sobre el proyecto de ciudad que tiene, algo que -pese a que se habían encontrado brevemente en el inicio del nuevo ciclo legislativo- se venían debiendo desde que inició la era De Rivas. Según informaron desde ambos sectores, los concejales pudieron compartir agenda respecto a temas como la pobreza, el transporte, la seguridad, la higiene urbana. Aunque hubo contrapuntos, habría primado el dialogo y la concordia.

“Tiempo al tiempo” de Fito Páez, la música elegida por el intendente en sus redes sociales para mostrar las imágenes de la reunión con Lamberghini y los nazaristas. Más allá de la publicación en redes sociales, desde el Mójica no revelaron demasiado sobre la convocatoria del martes. Sin embargo, las declaraciones posteriores del intendente De Rivas hacen ver que la finalidad del acercamiento a sus rivales en las urnas puede tener que ver con el objetivo de lograr acuerdos de cara al tratamiento del Presupuesto 2025.

“Vamos a recuperar el superávit y cumplir los compromisos de campaña con el aumento de descuentos a los contribuyentes cumplidores”, dijo el intendente ayer en contacto con la prensa, un mensaje que claramente apuntó a despejar el camino de dudas que puedan expresar los opositores más indecisos y que busca esa unanimidad que no pudo conseguir cuando se votó la ampliación del Presupuesto 2024.

De Rivas pareció endulzar el oído del bloque libertario al hablar de reducción de gasto y el objetivo del equilibrio fiscal. Pero también habló de cumplir los compromisos de campaña, algo con lo que venían corriéndolo los nazaristas. De hecho, desde este sector provinieron los principales contrapuntos de la reunión. “No logramos ver todavía el horizonte de las cuestiones que planifica”, comentaron desde La Fuerza del Imperio, advirtiendo sobre la postura que tendrán en torno a proyectos como el del Presupuesto. “Si el criterio es que lleguen cerrados y se intenten aprobar como vienen, no van a tenernos como oposición, sino como corrección”, le transmitieron a Alfil tras el encuentro del martes.

El bloque Primero Río Cuarto todavía no mantuvo un encuentro de estas características, por lo que se intuye cierta tensión y hostilidad después de los comentarios realizados por dirigentes de la UCR tras la asunción de nuevas autoridades partidarias en la ciudad. Las críticas a De Rivas por “dormir” en los primeros cien días de gestión no cayeron bien en el Mójica, pero desde el entorno del jefe municipal aseguran que no afectará a la apertura exhibida por estos días. Además, el Ejecutivo ya viene manteniendo reuniones con concejales del bloque radical-juecista por otros temas. “Van a ser convocados porque es un intendente de diálogo”, confirmaron.

Aunque todavía no se conocen detalles profundos del proyecto de presupuesto que se abordará durante noviembre, De Rivas marcó la base del trabajo que realiza por estos días con el secretario de Economía, Pablo Antonetti. “El gran desafío que tenemos es financiar nuestro gabinete social para hacer una ciudad centrada en las personas, pero también lograr el equilibrio para seguir financiando obras y el sostenimiento de los servicios”, aseguró el intendente. Sobre esto último, confirmó también que su presupuesto contemplará la continuidad de los subsidios al transporte. Primeros detalles del proyecto que llegará el 30 de octubre al Legislativo.