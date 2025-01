Por Gabriel Silva

Hace algunos días el gobernador Martín Llaryora regreso de viaje del exterior y ya empezó a puntear el discurso que dará el próximo sábado, cuando inaugure el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial en Dean Funes. Con una previa agitada por el enojo que generó en algunas bancas de la oposición el traslado de la apertura de sesiones, y el contrapunto que esto provocó con otros legisladores del interior que salieron a defender la decisión del primer mandatario provincial, cerca de Llaryora reconocen que “por el escenario elegido”, habrá referencias al interior del interior el próximo sábado.

Por la cabeza del gobernador pasa la manera en la que se anunciarán programas y obras a dos regiones que, entienden en los principales despachos del Panal, fueron las más postergadas de la provincia: el norte y el ‘sur-sur’. Concretamente, aquellos que conocen el trazo grueso del discurso reconocieron a Alfil que se apuntará con un fuerte paquete de medidas que incluirán, además de obra pública, programas e inversión del Estado provincial.

“Serán medidas para promover las dos regiones más postergadas de la provincia” sintetizó un funcionario provincial en la tarde de ayer.

Y aquí se abren dos aristas: la primera, apuntar también a zonas en las que sostienen que es muy visible la ausencia del Estado nacional; la segunda, y sobre todo por los anuncios para el sur cordobés, la intención del gobernador de sostener el alza en términos de imagen que arrastró en la última parte del 2024. Distintos a los flacos números de la elección 2023.

Qué pasará con Ingresos Brutos

En tanto, acerca de las dos novelas del verano -retenciones e Ingresos Brutos- no habrá referencias directas. Con lo que respecta al sector agrícola, después del anuncio de la suspensión de las retenciones por parte del Gobierno nacional, en la Provincia sostienen que hubo una escucha por parte de la gestión de Javier Milei al reclamo de tres gobernadores dialoguistas como es el caso de Llaryora, del santafesino Maximiliano Pullaro y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Asimismo, con Ingresos Brutos, réplica que en las últimas horas reactivó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, distintas fuentes en El Panal desestimaron cualquier tipo de referencia al respecto por parte de Llaryora en el discurso del sábado.

Ayer en sus redes, ‘Toto’ Caputo publicó un mensaje extenso respaldando el pedido de una porción del sector privado que implora por la baja de los impuestos provinciales. “Sería muy importante para el país que provincias y municipios, aprovechando este aumento en sus ingresos, se sumaran al esfuerzo que están haciendo todos los argentinos y redujeran Ingresos Brutos y tasas municipales”, expresó en sus redes el titular de Hacienda.

Sin embargo, cerca de Llaryora desestiman algún tipo de anuncio de este tipo el próximo sábado. “Tenemos la alícuota en promedio más baja del país. Desde el Consenso Fiscal 2017 somos la provincia que más bajó la presión tributaria. Bajamos más que el PBI de la Nación como lo dijo el Iaraf y tenemos el menor índice de empleo público respecto de la cantidad de habitantes”, repasó a este diario un funcionario de peso.

Mismo análisis al que se sumó otro importante integrante del oficialismo que estará presente el sábado en Dean Funes. “Hay una demagogia peligrosa de parte de la Nación cuando entra en este juego, porque en realidad la Provincia se está haciendo cargo de la ausencia del Estado nacional en muchísimos aspectos como el Fonid, la seguridad, la salud, eliminaron los fondos del transporte… entonces, ¿cómo es? Te piden bajar los impuestos, cuando resulta que ellos lo hacen pero no devuelven eso en nada. Porque no hay obra pública, tiraron abajo el Fonid, no hay fondos para el transporte…”, sintetizó.

De todas maneras, la oposición prepara la artillería para el próximo sábado y la cuestión impositiva estará en el ranking de los reclamos. Más aún con el aumento del impuesto inmobiliario Urbano. El Frente Cívico salió a cuestionar incrementos que oscilaron entre el 150 y el 300% cuando la inflación del 2024 no superó el 120%. Por lo que se estima que los cuestionamientos del arco opositor pasen principalmente por ahí.

En la Provincia, por su parte, ya tienen ensayada la defensa: “somos los mejores alumnos de Milei. Achicamos el gasto, tenemos superávit, pero prestamos los servicios. En otras palabras, tenemos coincidencias en la visión económica, ayudamos a sancionar leyes, pero tenemos una importante diferencia en el rol que le asignamos al Estado”, dicen.