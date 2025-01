Enroque Corto

Spaccesi vs. partido cordobés

El informante libertario llamó al periodista, al que segundos atrás le había compartido la última publicación en redes de Agustín Spaccesi.

Informante: Amigo, vea lo que le mando…

Periodista: A ver… ¿Qué es esto?

I.: Agustín señala, en la publicación que adjunta de Infobae, que Córdoba está en el podio de las provincias que más impuestos cobran a las operaciones financieras. Y atento, porque Spaccesi está hablando dentro de su campo de expertiz, que es el mundo de las finanzas… Después remarca que esto implica menos ahorro, menos inversión, menos empleo y menos consumo, e insta al Gobierno Provincial a bajar la presión impositiva de manera urgente.

P.: Le adelanto, los ex Juntos por el Cambio le van a decir que se sube al reclamo a destiempo…

I.: Los ex Juntos por el Cambio no pueden hablar. Salen a quejarse ahora, después de que todos votaron el Presupuesto. La gente no es tonta… ellos votaron el impuestazo del que ahora se quieren despegar. No les da la cara… Nosotros siempre estuvimos y estaremos del mismo lado de la mecha: reclamando la baja de impuestos.

Macri anunció a De Angeli con un cantante bastante particular…

Ayer se concretó finalmente la salida del senador Luis Juez como jefe del bloque PRO tras la reunión con el expresidente y titular de la fuerza, Mauricio Macri. Por esto, el informante juecista llamó al periodista.

Informante Juecista: Todo cerrado.

Periodista: ¿Ah sí? ¿Cómo le fue al senador?

IJ: Bien, cumplió con lo que venía anunciando y dejó la presidencia. No el bloque.

P: Si, eso está claro. Se dijo en este diario.

IJ: Lo sé.

P: ¿En buenos términos?

IJ: Sí…

P: Mmm…

IJ: En serio. Lo que sí nos llamó la atención con el tema de qué artista le dieron la bienvenida a Alfredo de Angeli para presidir el bloque.

P: A ver…

IJ: Un clip de cuando De Angeli cortaba las rutas con el conflicto del campo y un tema que dice ‘venimos volviendo…’.

P: Ajá.

IJ: Lo curioso es que es un tema de ¡Chano! Digo, ¿no será que Mauricio la viene chocando?

P: Jajaja, me hizo reír. Siempre son pícaros ustedes.

IJ: Abrazo.

Un pedido insólito

A propósito del nombramiento de Alfredo de Angeli como presidente del bloque PRO en el Senado hubo un cordobés con un insólito reclamo que varias risas puertas adentro.

Informante PRO: ¿Vio lo que pasó?

Periodista: ¿Qué?

IP: Lo sacaron a Juez.

P: Bueno, chocolate por la noticia.

IP: Sí, pero es curioso. Creí que había escuchado que se iba a ir del bloque, a lo mejor escuché mal.

P: Puede ser.

IP: Igual lo molesto por otra cosa que me llamó la atención y fue el insólito, por llamarlo de alguna manera, al reclamo que hizo Sebastián García Díaz en sus redes para que fuera Carmen Álvarez Rivero la jefa del bloque en lugar de De Angeli.

P: ¿Qué?

IP: Como le digo. El bueno de Sebastián publicó en sus redes un mensaje a ¡Macri y Bullrich! Diciéndoles que “el bloque PRO en el Senado perdió una oportunidad de oro de poner al frente a una cordobesa (la provincia donde más fuerte ha pisado el PRO) qué viene demostrando coherencia y valores como Carmen Álvarez Rivero. No va por buen camino el PRO si no oxigena su dirigencia con nuevos liderazgos como el de Carmen. Oportunidad perdida”.