Por Gabriel Silva

A pesar de las diferencias subterráneas -y no tanto- que persisten dentro del arco opositor unido aún bajo el paraguas de lo que en algún momento fue Juntos por el Cambio, esta porción se hará oír mañana en Dean Funes cuando el gobernador Martín Llaryora le de el puntapié inicial a las sesiones ordinarias en la Unicameral.

Después de una tensión instalada a partir de la elección del escenario en el norte provincial, y de que este diario adelantara que en el discurso habrá anuncios destinados a esa región de Córdoba y al ‘sur-sur’ del territorio, radicales y juecistas ensayan los dardos que dispararan al oficialismo en la calurosa tarde noche del noroeste.

Y si bien hasta el momento es una incógnita si habrá encuentro o foto conjunta entre el senador Luis Juez y el diputado Rodrigo de Loredo, ambos líderes del Frente Cívico y la UCR, respectivamente, lo que se sabe es que en los cuestionamientos el trazo grueso será el mismo. Como así también que, previo al discurso que iniciará mañana cerca de las 19.30, radicales de un lado y juecistas del otro se reunirán con sus referentes.

Los integrantes de la UCR lo harán en el marco de una convocatoria que motorizó la diputada nacional Soledad Carrizo y que contará, además de la presencia de De Loredo, con la participación del presidente del partido, el riotercerense Marcos Ferrer. A las cinco de la tarde, en una parrilla de la ruta nacional N° 60, dirigentes, legisladores provinciales, nacionales y autoridades partidarias definirán el GPS en lo inmediato.

Mientras que, consultados en el juecismo acerca de algún encuentro previo, reconocieron a Alfil que habrá una reunión con la dirigencia del juecismo en el norte. Y no descartan que se acerquen también algunos radicales. “No le vamos a cerrar la puerta a nadie”, dijo una fuente importante del Frente Cívico ante la posibilidad de que haya integrantes de la UCR que esquiven la foto con De Loredo y se muestren antes con Juez.

Impuestos, al tope de las críticas

En tanto, acerca de los cuestionamientos, las espadas legislativas de ambos espacios reconocieron que las principales críticas pasarán por la cuestión impositiva. Mucho más por el malestar que ocasionó en los últimos días el incremento del Inmobiliario y la repercusión nacional que tiene la tensión por Ingresos Brutos con el Gobierno nacional.

Desde la Provincia, ensayaron hace algunos días un escenario de responsabilidades compartidas con la oposición al señalar que acompañaron el Presupuesto el año pasado.

Sin embargo, desde el Frente Cívico se desmarcaron rápido y evidenciaron una de las diferencias que se expondrá mañana: “nosotros no votamos el Presupuesto, otros sí”, en clara referencia al radicalismo.

En la vereda de la UCR, defendieron la postura porque apuntaron al voto en general y no en particular del articulado; sostenido además por las necesidades de los intendentes y el vínculo con los legisladores departamentales. “Resulta que los tipos necesitaban una obra y nosotros no teníamos que acompañar, están locos. En eso los quiere enredar el peronismo”, sostuvieron desde la bancada que encabeza Matías Gvozdenovich.

De todas maneras, en el bloque conducido por Walter Nostrala, le bajan la espuma a la tensión y endurecen las críticas al PJ: “hace 25 años que gobiernan la Provincia, no tienen cómo dibujar nada”, señalan.

Con respecto a los anuncios, ambos espacios también coinciden en que, tanto el norte como el ‘sur-sur’ recibieron reiteradas promesas durante estas dos décadas. “Para el norte deben ir como cinco anuncios de programas y planes, ¿por qué este se debería cumplir?”, razonó un legislador.

En tanto, acerca del extremo sur, hubo parlamentarios dentro del arco opositor que activaron el diálogo en los últimos días por la presencia de una buena porción del gabinete llaryorista relevando necesidades en los departamentos General Roca y Presidencia Roque Sáenz Peña. ¿Habrá un candidato de esa región en la lista del oficialismo?

Con mensajes, chats en los grupos de WhatsApp y algún armado de cotillón, la oposición se prepara para una acalorada tarde noche de verano mañana en Dean Funes.