Enroque Corto

Armas menos letales para la Guardia Urbana Municipal

Se conoció en las últimas horas que la Guardia Urbana Municipal ya cuenta con armas no letales. Por eso, el informante municipal llamó al periodista.

Informante Municipal: Concurrido acto en barrio Empalme…

Periodista: Perdón, ¿de qué me perdí?

IM: Le cuento, el intendente Daniel Passerini y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, encabezaron el acto de entrega de armas menos letales que se incorporan a las fuerzas locales de la Capital.

P: Bien…

IM: Los efectivos de la Guardia Urbana equipados con los elementos de seguridad fueron capacitados a través de la diplomatura en Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Universidad Nacional de Villa María y realizaron el curso de manipulación y portación de armas no tan letales dictada por efectivos de la dirección de Entrenamiento Policial de la Policía de Córdoba.

P: Ajá.

IM: Passerini dijo que “con el gobernador Martín Llaryora tomamos la decisión de llevar adelante el abordaje de la seguridad ciudadana desde los gobiernos locales. El trabajo articulado es una bandera que llevamos siempre en lo más alto, con el único objetivo de trabajar para la gente buscando soluciones”.

Las armas menos letales se utilizarán para reducir o disuadir a agresores en diversas situaciones. Junto a la adquisición de chalecos antibalas permitirá nuevos abordajes territoriales y funcionalidades para la fuerza local.

Fuerte guiño libertario al ex lilito

La marcha del colectivo LGTIQ+ que se desarrollará mañana en todo el país para rechazar los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos será uno de los temas del fin de semana. Sin embargo, en ‘X’ ya se empezó a agitar el tema ayer.

Informante Libertario: ¿Vio lo que pasó en las redes?

Periodista: Con qué de todo, no me la haga difícil…

IL: Con la marcha de mañana y todos los que van a salir a marchar en contra del Gobierno.

P: Ah, sí por supuesto.

IL: Bueno, en las redes hubo un guiño fuerte de un libertario con peso al legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda.

P: El ‘lilito’…

IL: Y dale, con eso… ¡qué no es más ‘lilito’, hombre! ¡A ver si le queda claro!

P: No se enoje, ¿qué pasó?

IL: Maqueda salió a pegarle a Carrió y CFK porque las dos salieron a cruzar a Milei con la marcha, pero Gregorio fue felicitado por Agustín Laje. Y en ‘X’.

P: Ajá…

IL: “Felicito públicamente a Gregorio, que se hartó de los zurdos disfrazados de republicanos de la CC, y se sumó el año pasado a las Fuerzas del Cielo del presidente Javier Milei. Bienvenido al VERDADERO CAMBIO”, puso Laje. Se la dejo, abrazo.

Chamorro contra Juez

Uno que salió picante en redes a cruzar al senador Luis Juez fue el legislador provincial del oficialismo y hombre del socialismo, Matías Chamorro. Por eso, el informante de la Legislatura llamó al periodista.

Informante Legislatura: Salió fuerte Matías…

Periodista: ¿Qué pasó?

IL: Vio que todos le están dando a Juez por la cantidad de cambios que tuvo a lo largo de su vida política. Mucho más ahora con la salida de la presidencia del bloque PRO y su deseo de sumarse a las fuerzas del cielo…

P: Bueno…

IL: Resulta que hay una cuenta media troll que subió todos los vaivenes de Luisito y Chamorro se hizo de eco de ello. No solo republicó el video, sino que agregó esto “más casta que el Luis no hay y los cordobeses están cansados, ya no se ríen con los mismos chistes. Pero ojo, ¡no somos todos lo mismo! Estamos quienes construimos el futuro y trabajamos para que la ola antiderechos no se extienda en la Provincia”. Durísimo.

Los gremios, adentro

El periodista hacía una ronde de llamadas para adelantar cómo avanza la movilización del sábado, y esto fue lo que habló con su informante gremial.

Periodista: Estimado, ¿cómo anda? ¿Se imagina para qué lo llamo?

Informante Gremial: Amigo, desconozco. ¿A qué debo el gusto?

P.: Estamos armando el rompecabezas para saber qué acompañamiento va a tener la movilización de este sábado en el mundo gremial, y me acorde de usted, que es baqueano en estos temas.

I.G.: Ja, ja. Pregunte nomás entonces.

P.: ¿A la CGT Regional la contamos adentro?

I.G.: Mire, la CGT Nacional dijo que iba, asique la CGT Regional, que sigue la línea que marcan desde allá, va a estar. Qué clase de presencia termine habiendo es un tema aparte. Formalmente acompañan. Después veremos cuántos cuerpos suman.

P.: ¿La CGT Córdoba?

I.G.: La CGT Córdoba, de (Ilda) Bustos, (Andrés) Colazo y (Federico) Corteletti va a estar. No pueden sacarle el cuerpo.

P.: ¿Y las 62 Organizaciones?

I.G.: Esa es una buena pregunta. Mire, yo no he escuchado que los compañeros vayan a sumarse. No descarte que manden a algunos secretarios generales. Pero movilizar en serio, no creo… Nunca se olvide que soplar no es hacer botellas… y para movilizar hay que poner recursos… Solamente van a meter una columna importante si desde el Centro Cívico se lo piden.