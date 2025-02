Cumbre UCR: la Legislatura como bastión para el 2027

Por Carolina Biedermann

La cumbre de los radicales en el norte cordobés dejó mucha tela para cortar. Porque Rodrigo de Loredo sigue construyendo un discurso opositor en la carrera para su posicionamiento, sin definir un norte de identidad para lo que viene y la también diputada Soledad Carrizo marcó presencia en su zona. Así, los legisladores serán los peones en el armado de un freno al oficialismo.

Encuentro que, además, fue también encabezado por el intendente de Río Tercero y presidente de la UCR provincial, Marcos Ferrer.

En la previa al discurso del gobernador Martín Llaryora para la apertura de las sesiones legislativas 2025, los radicales se reunieron en el norte cordobés, como antesala en la construcción de un discurso opositor, con el manual de por dónde iría el discurso del oficialismo.

El superávit fiscal que destacó el gobernador tuvo sus críticas por parte de los opositores en general. El impuestazo inmobiliario urbano a los cordobeses fue la carta fresca que utilizó el radicalismo para avanzar en un proyecto que armarán desde la Legislatura para ponerle freno al aumento tan criticado en la provincia.

Este proyecto aún no se ha cocinado, pero trabajan para desarrollarlo y para que sea uno de los primeros puntos a discutir en el arranque de las actividades, en el recinto. La iniciativa buscará que se eliminen y retrotraigan la utilización del coeficiente que generó el alto incremento en el impuesto. Por supuesto, la respuesta de la oposición fue el acompañamiento que hizo la propia UCR al presupuesto 2025 aprobado en la Unicameral. A pesar de que asesores y propios legisladores mencionen que no aprobaron distintos puntos en particular, el incremento por la aprobación en el recinto.

“El ajuste nacional, deben hacerlo las provincias también. El esfuerzo que hacen los argentinos, lo están haciendo los cordobeses también, y a esto se les suma la gran mochila que les cargó el gobernador en las espaldas. Córdoba no es una isla, y en esto no puede echarle la culpa a Milei”, declaró un legislador radical.

La disputa del norte

La reunión contó con la presencia de todos los legisladores de la UCR, quienes luego participaron del acto de aperturas de sesiones. En el encuentro llamó la atención la ausencia de los jefes comunales del departamento a quienes les cursaron las invitaciones. Sólo estuvo presente Ricardo Martín de la localidad de Sarrezuela.

El listado de ausentes, dirigentes radicales de trayectoria, se engrosó. Faltaron Jorge Arce, ex candidato a legislador departamental; Gustavo Ruiz, ex candidato a intendente y a legislador departamental; Ramón Monje quien es dirigente radical de la UEPC; Hugo Bellina, ex intendente de Dean Funes; Leonardo Tripiana, Jefe Comunal de Los Pozos; Paulo Barrera, Jefe Comunal de Chuña y Leonardo Márquez, ex secretario general del sindicato de empleados municipales de Dean Funes. Tampoco se invitó a los dirigentes de la Juventud Radial del departamento.

Los jefes comunales si participaron de la firma de actas que se celebró por la mañana, en el marco de la construcción de la Universidad Provincial, y acompañaron a la vicegobernadora Myrian Prunotto en el acto oficial por la tarde.