El Gobierno de la Provincia de Córdoba dio a conocer una nueva propuesta de incremento salarial para los docentes, la cual será debatida en las asambleas de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). Al parecer, dicha propuesta obtuvo una recepción positiva por parte de los docentes.

Luego de una larga reunión en el Centro Cívico, entre el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, y la cúpula del gremio docente, se dieron a conocer los detalles del nuevo acuerdo de la reciente propuesta salarial. La misma fue calificada por el gremio como "muy superadora".

El secretario General de la Gobernación aseguró que la nueva propuestas “responde a todos los reclamos que hizo la asamblea provincial”, el 25 de febrero pasado.

“La Provincia hace un gran esfuerzo en presentar esta oferta, que tiene en cuenta todos los pedidos que hizo el gremio. Sin dudas, que en caso de aprobarse, el salario docente de Córdoba será el mejor del país”, argumentó Consalvi.

"Hay un adelanto por inflación del 18% hasta septiembre, y luego se garantiza el cláusula gatillo por el total de la inflación mensual. El Fonid se garantiza para todo el año, y el blanqueo impactará favorablemente para los jubilados. Es un enorme esfuerzo", concluyó el secretario General de la Gobernación.

"Contiene adelanto de pauta, IPC (porcentajes salarial al ritmo de la variación de precios medida por la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia), la continuidad del FONID, contiene una pauta del 7% para febrero, del 5% para abril, 3% para junio y 3% para agosto, supera ampliamente las propuestas anteriores", expresó el secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli. Además, se garantiza el pago del Fondo de Incentivo Docente hasta enero de 2026, actualizándolo por inflación.

La propuesta presentada por el Gobierno Provincial

"1) Pauta salarial - IPC - Adelanto de pauta:aumentos bimestrales desde febrero hasta septiembre, adelantando inflación. Pauta salarial: febrero 7%, abril 5%, junio 3%, agosto 3%, acumulativo sobre mes anterior. En todos los casos, la mitad del aumento es remunerativo y bonificable y la otra mitad será no remunerativo los dos primeros meses, y el tercer mes pasa ese porcentaje a remunerativo y bonificables sobre todos los ítems. A partir octubre, se revisa la inflación acumulada al mes anterior y se aplica la pauta -con carácter remunerativo y bonificable- que corresponda para garantizar el 100% del IPC".

"2) Compensación por pérdida del Fonid: se garantiza su pago hasta el mes de enero inclusive, con actualización por el 100% del IPC del mes anterior".

"3) Suma no remunerativa por única vez:se liquidará una suma no remunerativa, por única vez, de $ 100.000 por agente y a las 20 horas cátedra ($ 100.000 por cargo y $ 5.000 por hora cátedra)".

"4) Blanqueo “complemento no remunerativo”: en marzo se incorporan $ 12.000 en el adicional remunerativo bonificable “Gastos inherentes a la labor docente” (impacta en antigüedad y zona desfavorable). En mayo se incorporan $ 10.000 en el básico (impacta en antigüedad, zona desfavorable). En septiembre se blanquea $ 10.000 a remunerativo no bonificable, garantizando que no disminuya el salario líquido. En enero se completa el proceso de blanqueo; los $ 13.000 restantes a remunerativo no bonificable, con la misma metodología que la aplicada en septiembre".

"5) Jerarquización salarial de cargos directivos de todos los niveles (actualmente $ 80.000): se continúa con la jerarquización salarial de los cargos directivos aumentando en $ 150.000, en marzo, el monto mensual del complemento que perciben. Dicho monto ($ 230.000) se actualizará a partir de abril de acuerdo a la variación de la pauta salarial acumulativa".

"6) Jubilados: para el cálculo de la movilidad se aplica pauta salarial remunerativa de activos en los meses que corresponda. Además, percibirán un 8,2% acumulativos correspondiente a los blanqueos de las sumas no remunerativas de los activos según los meses en que se produzcan. Continúa la compensación Fonid con actualización según 100% IPC del mes anterior hasta enero 2026. Se incrementará el haber de corte para diferimiento: a $ 1.250.000 a partir de mayo. El haber jubilatorio mínimo será de $ 210.000 a partir de abril. La aplicación del artículo 58 será a partir de $ 1.260.000".

"7) Asignaciones familiares: en mayo se actualizarán los valores de las prestaciones según el IPC, significaría 45%".

"8) Fosaet: se prorroga la suspensión del Fosaet hasta el mes de junio de 2025 inclusive".