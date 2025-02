Bolsillo sensible

Por Javier Boher

Algunos le atribuyen a Juan Domingo Perón la humorada de que el bolsillo es la víscera más sensible. Difícil saber si es el autor real de la frase o si se la apropió del uso popular, pero es innegable que refleja muy bien el sentimiento mayoritario de la población. La plata no es tan importante cuando se tiene, pero cuando falta pasa a ser una prioridad fundamental. Si además falta porque alguien la robó, entonces el problema está asegurado.

El tema de la jubilación presidencial está dando vueltas desde hace meses, cuando nos enteramos de que Isabel Perón en España, la hija de Guido o Zulema Yoma (divorciada legalmente en vida de Menem) siguen cobrando un beneficio que no les debería corresponder. Todos cobran más que un senador (algunos bastante más).

Hace unos meses la Anses decidió quitar el beneficio a Cristina Kirchner y Amado Boudou, condenados por la justicia federal. Ahora, además de que se volvió a rechazar su pedido para seguir cobrando, la administración de seguridad social la denunció por haber estado cobrando un plus por zona a pesar de vivir en Buenos Aires (y no en Santa Cruz).

Cristina posteó un largo tuit hablándole a Milei sobre el tema del domicilio, como tratando de enseñarle. El tema es básico y cualquier adulto debería saber la diferencia, aunque la denuncia no pretende llegar a ninguna decisión judicial, sino a demostrar ante los ciudadanos la miserabilidad de quien solo entiende al poder como la capacidad de violar reglas. No necesita cobrar nada, ni la jubilación ni la pensión, pero lo quiere hacer (y con plus por zona desfavorable) para demostrar que es poderosa.

Nada de esa discusión nos preocupa ahora, sino la rápida reacción de la ex presidenta cuando le tocaron el bolsillo. Poco después de la denuncia salió con los tapones de punta contra el presidente, en contraste con el tiempo que le llevó cruzarlo por el tema de sus dichos en Davos. Su derecho a vivir del erario público es más urgente que el derecho de la gente a vivir su sexualidad como le dé la gana.

Por supuesto que esta no es la única reflexión que despertó el largo tuit. La otra (un poco más general) se refiere a la forma. Atrás quedaron los cortos filmados por Tristán Bauer (el de la agresión a la casa de gobierno de Santa Cruz o a su oficina en el Senado fueron fabulosos, siempre en víctima). Ahora elige volver a las largas misivas, pero esta vez haciéndose la matona y la popular. Sin embargo, el usar palabras como cachivache o berretada demuestran que no está ni cerca de los jóvenes, sino de mi amada abuela de 94 que usa palabras como mercachifle, mequetrefe o pánfilo. Muchos chicos pierden la atención después de tres oraciones y no saben la diferencia entre ay, hay y ahí; pedirles que lean y se conmuevan por esa carta de ella llorando porque le sacan los más de 20 millones es de un nivel de ingenuidad y desconexión que mueve a risa.

Al final no importa si “el fascismo” oprime los cerebros, entristece los corazones, vacía los estómagos o envenena los pulmones, la víscera más sensible sigue siendo el bolsillo. Quizás sea por eso que a nadie conmueve con ese llanto de quien derrama lágrimas desde la opulencia que le dio el dinero público.