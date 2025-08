Los medios, la política y los cambios

Por Javier Boher

En la tuitósfera hay temas, periodistas y medios que resuenan más que otros, quizás sobredimensionado su peso real. En rigor de verdad, lo que pasa allí dentro no es representativo de la realidad, pero influye sobre los que toman decisiones y así sobre la sociedad.

Ayer hubo un tema poco importante que movió el avispero de la red social y nos toca de cerca a los que ejercemos el periodismo. Radio Con Vos, emisora radial de corte progresista (para decirlo levemente) decidió desvincular a varios de sus empleados para reformular su propuesta. Twitter se llenó de gente enojada o triste por esta situación, criticando la búsqueda del lucro de la empresa privada o una supuesta influencia del gobierno para censurar a los que opinan distinto.

La vida es más sencilla cuando las cosas se plantean en esa simpleza del blanco o negro, pero rara vez esas interpretaciones se ajustan a la realidad.

Primero es importante hacer una aclaración que no debería hacer falta: quedarse sin trabajo es una situación que no se le desea a nadie, particularmente en un país como este en el que la precarización se ha convertido en la regla.

Habiendo dicho eso, resulta insólito que haya gente que tenga en tan alta estima el trabajo periodístico, cada vez más amenazado por las nuevas tecnologías y la propia impericia de los periodistas. A casi todos nos gusta hacer cosas por las que nos gustaría que nos paguen, pero no siempre se puede. Por ejemplo, a mí me gustaría que me paguen por catar fiambres, pero no tengo esa suerte. Si algún día consiguiera algo así no me debería ilusionar con que dure para siempre.

El periodismo viene mal hace años, fuertemente determinado por la falta de independencia para financiar sus actividades y por recursos humanos de calidad decreciente. Esto los empuja a elegir una neutralidad forzosa (en el caso de los que no coinciden con el gobierno y quieren pauta estatal) o una propuesta facciosa que garantice una buena masa crítica de consumidores para sostener el proyecto. Quizás hoy no hay tantos consumidores para medios como el mencionado, del mismo modo que hay mucha gente que ofrece contenido sin cargo.

Alguna vez trabajé en un diario que quería innovar en su propuesta, pero escondía sus notas detrás de una barrera de pago, algo así como ponerse siliconas para quedarse viendo tele en bata en la casa.

Todo se trata de oferta y demanda: el cambio cultural de la Argentina generó una sobreabundancia de periodistas y comentaristas progresistas que deben pelear por poca gente con ganas de escucharlos. En sentido inverso, se llenó de gente poco formada que escala lugares en la consideración pública porque faltan representantes del otro lado del espectro.

Quedarse sin trabajo no debería ser una tragedia, pero es inevitable que la gente lo viva de ese modo. Asusta ver que lo que uno piensa se va convirtiendo en un pensamiento marginal, especialmente cuando se estuvo en una situación hegemónica en la que se festejaba cualquier cosa que se dijera.

La política y los medios están relacionados desde siempre y eso no va a cambiar porque cambien la política o los medios. Solamente hay que entender que las certezas van a durar cada vez menos y que el valor va a terminar estando en lo que pueda ofrecer individualmente cada periodista.