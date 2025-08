Larretismo sin porteños

Por Javier Boher

Allá a principios de 2023 (cuando la derrota del kirchnerismo era casi una certeza pero no se sabía a manos de quién) los espacios políticos estaban en negociaciones frenéticas para cerrar alianzas.

Juntos por el Cambio tenía una fortísima tensión interna entre halcones y palomas (que algún malintencionado podrá decir que terminaron siendo apodos benévolos para no decirles gallinas), respecto al lado del espectro ideológico sobre el que debía recostarse. Las palomas querían acercarse al arco progresista y al remanente peronista provincial, mientras que los halcones querían cerrar un acuerdo con Milei. No se cerró con nadie y el resultado decretó que se quedaban fuera del ballotage.

El triunfo de los libertarios partió a hachazos una coalición que había quedado herida de muerte tras haber exprimido excesivamente sus contradicciones internas. Desde entonces hay una grieta soft entre un gobierno bastante sólido y un kirchnerismo que no puede hacer daño; una grieta que deja afuera a buena parte de la gente y se roba a algunos que eligen por espanto antes que por amor.

La colaboración que han anunciado algunos gobernadores (entre los que está el cordobés Martín Llaryora) explora qué hubiese pasado si triunfaba la postura de las palomas que en junio de 2023 invitaron a Schiaretti a JxC. Aquel convite dañó la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, pero reflejaba el sentimiento de muchos de los miembros de la coalición. De hecho, unos meses antes de eso, Larreta, Morales y Lousteau (junto al taimado Santilli) habían representado una composición como Abbey Road de los Beatles.

No es casual, entonces, este acercamiento entre gobernadores que de algún modo necesitan reflotar aquella idea de las palomas. Nacho Torres (Pro de Chubut) arrancó muy mal con los libertarios, a la vez que en aquella interna de 2023 jugaba para Larreta, del mismo modo que Carlos Nadie, de Jujuy. Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, está en una provincia muy parecida a Córdoba, pero más tirada al progresismo. Aunque su imagen de tipo que anda armado lo acercó a Bullrich, es parte del radicalismo que gobierna con los socialistas. Claudio Vidal, de Santa Cruz, es un peronista inorgánico de extracción sindical que ganó en oposición al kirchnerismo.

Todos tienen un motivo para estar ahí dentro, aunque es llamativa la ausencia de Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, seguramente tironeado por el armado más cercano a los libertarios que tienen las fuerzas ex JxC en la zona del litoral. El acuerdo en PBA, aunque sin gobernador, también va en la misma línea.

Las elecciones de octubre tienen una particularidad insoslayable: son 24 elecciones provinciales para cubrir cargos nacionales. Es decir que no hay un tramo presidencial que pueda condicionar la decisión, sino que cada distrito va a tener a sus propios candidatos. Quizás por eso Frigerio se mantuvo afuera a pesar de tener una coalición de gobierno parecida a la de Pullaro.

Así, por más que estos gobernadores hayan cerrado su alianza, la falta de una figura nacional aglutinante la convierte en un sello con una bonita declaración de intenciones, pero de escasa relevancia a nivel nacional. ¿Algún cordobés va a votar esa lista porque la apoyan gobernadores tan distantes de su provincia como el de Santa Cruz o el de Jujuy? Poco probable.

El intento -si bien prematuro- es destacable si se piensa en las elecciones de 2027, al ir tanteando posibles escenarios de competencia contra los libertarios. Es una prueba de laboratorio que puede salir bien, máxime porque explora los dos caminos que se mencionaron previamente en estas páginas: Región Centro y peronismos provinciales, un interior que quedó huérfano tras el ballotage de 2023.

Hay un gran potencial en la nivel coalición, pero hasta que no se vean los números, esto no es más larretismo sin porteños, una opción que en su versión original no pudo triunfar en las PASO.