Por Gabriel Silva

El miércoles intenso que vivió la política cordobesa arrancó con un nuevo cruce entre el Gobierno provincial y el radical Rodrigo de Loredo; que se acentuó en horas de la tarde con lo que ocurrió en la primera sesión de la Unicameral. Un primer round de la Legislatura cordobesa atravesado por el alto incremento en los impuestos provinciales que quiso debatir la oposición y la iniciativa por instar a los legisladores nacionales a eliminar las Paso, que incluyó en el temario el peronismo.

Con estos ejes, la sesión que arrancó poco después del mediodía se puso tensa con el correr la tarde y cerró la jornada con duras acusaciones que, además y como suele ocurrir últimamente, se trasladaron también a las redes.

Donde, el jefe del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, cruzó al juecismo y la UCR por no acompañar al oficialismo en la eliminación de las Primarias. En consonancia con lo que impulsó el gobierno de Javier Milei y adhirió también el gobernador Martín Llaryora, Siciliano acusó a esa porción de la oposición de “votar en contra de lo que dicen”. Lo que le valió al titular de la bancada llaryorista una respuesta del senador Luis Juez (ver aparte) y el rechazo de radicales y juecistas dentro del recinto que lo acusaron de intentar desviar el foco de la discusión central: los impuestos.

Y ese fue, precisamente, el otro eje de debate en el arranque del año legislativo. Porque, como contó Alfil ayer, la oposición llevó la discusión para tratarla sobre tablas en el recinto, lo que ocurre es que es necesario contar con los dos tercios para abrir el debate, y como el arco oficialista no se prestó a la discusión, se deberá aguardar ahora dos semanas para que se introduzca nuevamente sin la condición de los dos tercios.

Esto motivó que el propio De Loredo, dentro de un puñado de días en los que decidió elevar de manera rotunda su perfil, abrió una serie de acusaciones en el terreno de la suspicacia por cómo pueden actuar los legisladores que están dentro de la oposición, aunque no bajo su radar.

“En un par de semanas no necesitará dos tercios y podrá ser una realidad si los legisladores que no integran el oficialismo peronista cumplen el mandato ciudadano y no se dejan comprar por el gobierno, como ya ha pasado”, dijo sobre el proyecto sobre tablas que quisieron tratar para retrotraer los impuestos provinciales al 2024 y agregó: “ojo, los hay de todos los colores y todos los partidos. Solo se podrá evitar si los ciudadanos identifican quién es quién y si algún legislador NO oficialista no termina siendo un cerdo cabeza de alcancía”.

Uno de los legisladores de banca unipersonal en la oposición es el libertario Agustín Spaccesi, acusado por algunos juecistas y radicales de jugar con el oficialismo. Sin embargo, atado a la cuestión reglamentaria, Spaccesi ratificó que está a favor de la baja de impuestos, aunque cruzó al radicalismo al decir que hubo “una maniobra reglamentaria por parte de la UCR, en complicidad con el oficialismo provincial, para seguir manejando el dinero de los cordobeses”. “No nos olvidemos que toda rebaja impositiva en la provincia redunda en menos coparticipación para los 160 municipios que maneja el radicalismo”, agregó.

De hecho, en la reunión de la Mesa Provincia-Municipio que se produjo en las últimas horas, los funcionarios del oficialismo les recordaron eso a los intendentes radicales para que presionen a sus legisladores.

“Los intendentes de la UCR están en contra de esta medida y han mandado a sus legisladores a presentarlo sobre tablas, sabiendo del efecto que genera. Por otra parte, presentándolo sobre tablas, quedan bien con De Loredo”, dijo Spaccesi.

Un revival del año pasado

Las acusaciones en el recinto, y las que se produjeron después, fueron el corolario de lo que antes había sucedido en labor parlamentaria. Sobre todo, porque la oposición volvió a acusar al oficialismo de que se les haya impedido el uso de la palabra.

“Presentamos en la primera sesión diversos proyectos para disminuir el gravoso costo de los impuestos de los cordobeses. Pero, lamentablemente Hacemos y sus aliados no solamente rechazaron el tratamiento de los proyectos, sino que además, negaron el uso de la palabra en el recinto a los legisladores opositores”, se quejó el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala. Quien, también sostuvo que “este gobierno está impidiendo encontrar una solución para ayudar a los cordobeses que son las víctimas de este impuestazo confiscatorio”.

En tanto, desde el radicalismo salieron a sostener que “no se puede tapar el sol con las manos”. Con un comunicado, el bloque que conduce Matías Gvozdenovich señaló que “el ‘impuestazo’ lanzado por el Gobierno provincial se ha ido de las manos. Ya no les alcanza con mentir y decir que solo el 1% de los cordobeses han recibido cedulones con un aumento desmedido”.

“El gobernador, durante su discurso de inicio de sesiones, hablo de diálogo y consenso, pero, a la primera de cambio, demuestran que han perdido el rumbo, que se han quedado sin ideas y aplican la única herramienta que conocen: la violencia, la mentira y la propaganda”, concluyeron, además de criticar también que se les haya negado la palabra.

Todo en el marco de una jornada en la que los radicales volvieron a ver un nuevo cruce entre la Provincia y De Loredo por los empleados públicos provinciales. Situación con la que el jefe del bloque UCR en la Cámara baja formatea su perfil ultra opositor.