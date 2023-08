Escuchá el podcast de este articulo:

Por Bettina Marengo



El gobernador Juan Schiaretti transita sus últimas dos semanas de campaña antes de las PASO haciendo equilibrio en el centro del meridiano político y económico, pero con señales de cercanía a Juntos por el Cambio y un discurso cada vez más irrestrictamente anti kirchnerista, espacio en el que engloba a todo el peronismo del oficialismo nacional. Así como se muestra dispuesto a hablar luego del 22 de octubre con Patricia Bullrich, si ésta es la ganadora de las primarias opositoras y pese a algunas diferencias que marcó, no ve nada positivo en Sergio Massa, el postulante mayoritario de Unión por la Patria. Tampoco en Javier Milei, de cuyas propuestas dijo que “fallaron en todos los países que se aplicaron”.

Lo anterior es parte de lo que desgranó el precandidato de Hacemos por Nuestro País en un desayuno con periodistas gráficos ayer por la mañana, donde sin embargo evitó precisar si el PJ de Córdoba dejará de ser oficialmente prescindente, como en los ballotages del 2015 y 2019, en un eventual choque en noviembre entre peronistas y amarillos. “Yo quiero estar en la segunda vuelta”, resaltó, tras ponderarse como el único candidato que no proviene del AMBA y que integra una fórmula con Florencio Randazzo “federal y de probada experiencia en la gestión”. Si bien ayer debutó su campaña en el conurbano bonaerense, con un acto en Ezpeleta (partido de Quilmes), junto a la precandidata a diputada nacional, Hilda “Chiche” Duhalde, el capital que trata de vender es su procedencia del interior, lo que de paso le sirve para fidelizar los votos cordobeses, de donde tiene que salir el grueso que lo posicione en la primera vuelta electoral.

El tema de los “pituquitos de Recoleta” que lanzó Martín Llaryora la noche del triunfo electoral del oficialismo en la ciudad Capital no estuvo ausente de la poco arquetípica rueda de prensa. Para el gobernador cordobés, esa frase no horada “para nada” las relaciones con una fuerza porteña NIC como es el PRO. “Martin ya aclaró que también lo dijo por ‘la’ Cristina, que vive en Recoleta”, cortó en seco.

El encuentro fue en un hotel céntrico. Flanqueado por dos funcionarios de su confianza que están trabajando para su instalación, el secretario de Vinculación Comunitaria, Paulo Cassinerio, y el secretario de Comunicaciones, Marcos Bovo, gaseosa light y té de por medio, Schiaretti habló con traje de candidato.

En lo económico, reiteró algunos conceptos base de su propuesta, como las asimetrías en los subsidios entre interior y AMBA (negó que el Pacto Fiscal que firmó durante el gobierno de Mauricio Macri habilitara a bajar los fondos al transporte en el interior) e insistió con la eliminación de retenciones a las exportaciones agropecuarias, con la promesa de reducir el gravamen un 25% a partir del 10 de diciembre si gana las elecciones presidenciales. Pero agregó otros. Con respecto a la relación Argentina-FMI, dijo que el organismo financiero tiene una relación “laxa” con el gobierno kirchnerista, al que “no le cobró un dólar” de los compromisos adquiridos en la renegociación del préstamo de 45 mil millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri (a quien no mencionó), aunque consideró que esto también es parte de una política del Fondo de no apretar de más a las economías emergentes. En ese punto, el precandidato de Hacemos por Nuestro País calificó de “poco realista” la propuesta de Bullrich de pedir un nuevo blindaje de dólares al FMI para aumentar reservas del Banco Central y habilitar la compra de dólares en forma libre. Ese fue uno de los pocos puntos en que tomó distancia con JxC y en especial con su versión más radicalizada, en una estrategia que habla de su necesidad de no ahuyentar a un electorado compartido y que mira con aprecio a la exministra de Seguridad.

Sobre el cepo a la compra de dólares, que la dirigenta macrista prometió eliminar ni bien asuma, dijo que no es posible adelantar la decisión antes de ver la situación real de los números. También evitó definirse sobre la necesidad de un “salto devaluatorio” del peso, aunque defendió la fortaleza de la economía cordobesa para enfrentar el mayor peso de la deuda provincial en dólares si eso sucede, con el argumento de que también se incrementaría la recaudación tributaria en moneda nacional. Todo hay que verlo el 10 de diciembre, tiró para adelante, pero insistió con que los dólares para hacer girar la economía y fortalecer reservas tienen que ser “genuinos” y provenir de las exportaciones de productos primarias, industriales y servicios.

El cordobés también habló de privatizaciones, decisión que Juntos por el Cambio parece haber tomado sobre Aerolíneas Argentinas y advierte como posible sobre YPF. Schiaretti no dejó en claro si quiere una línea de bandera estatal, pero sí que no hay necesidad de privatizar aquello que no tiene déficit. En ese sentido, puso como ejemplo al Banco de Córdoba y a la Epec, dos empresas estatales cordobesas con equilibrio en sus números a la que, cabe recordar, De la Sota quiso privatizar antes del crack del 2001. “Yo no las privatizaría”, manifestó. Como línea de bandera que cubre destinos no rentables, Aerolíneas tiene déficit, por lo que la lógica del jefe del Panal dejó una puerta abierta a la privatización, aunque se encargó de aclarar que el Tesoro Nacional podría subsidiar algunas rutas de la compañía aérea.

Por lo demás, en materia de Educación ponderó la creación de escuelas PROA en todo el país, y festejó los bajos niveles de deserción del modelo escolar, dijo que impulsará un proceso de transformación de subsidios al empleo en trabajo, con beneficios para los empleadores que retengan a estos nuevos empleados, pero aunque mencionó la baja de los aportes patronales en algunos casos, no habló de flexibilización laboral.

El resto fue críticas, en algunos casos de alto voltaje, hacia el oficialismo nacional, tal vez como respuesta a la primera visita de Massa a Córdoba, que será hoy. “El kirchnerismo está en un fin de ciclo” avizoró, dijo que Massa, si llega a ganar las elecciones, va a consultar todas sus decisiones con Cristina. Otro tapón a un voto de centro que pueda orientarse hacia el tigrense pero que rechace la figura de la vicepresidenta. Con respecto a la bajada del candidato de UP en Córdoba, sostuvo que no le preocupa lo que pueda armar en la provincia porque “el kirchnerismo fracasó en Cordoba”.