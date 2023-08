Villa María: Gill lanzó alianza, Bovo hizo la suya y Accastello presiona

Por Bettina Marengo

Uno de los partidos más interesantes en materia electoral se jugará el 1 de octubre en Villa María, donde hace 24 años gobierna el peronismo y Juntos por el Cambio avizora “tiempos de cambio” tras las derrotas de Hacemos Unidos por Córdoba en el departamento San Martín y en intendencias hermanas de la cabecera, como Villa Nueva, en las elecciones del 25 de junio.

El intendente Martin Gill no tiene posibilidad de presentarse nuevamente para su reelección y el oficialismo aún no definió un candidato: hoy por hoy no está claro si el PJ logrará una lista de unidad que congregue al gillismo, a su histórico contrincante interno, el ministro de Industria y exintendente Eduardo Accastello, al secretario de Comunicaciones de la Provincia, Marcos Bovo, y eventualmente a fuerzas del kirchnerismo.

Hay tiempo para eso. Ayer finalizó el plazo para presentar las alianzas que participarán en el comicio de la ciudad cabecera donde viven más de cien mil personas. Gill presentó Hacemos Unidos por Villa María, la alianza homologada a la del oficialismo para las elecciones donde Martin Llaryora ganó la Gobernación, y se mostró esperanzado en llegar a un acuerdo con los otros espacios peronistas y aliados en pugna. El accastellismo cree lo mismo, pero se vienen tiempos de tensiones en la villa, donde los caciques provinciales van a intervenir pero no podrán dejar de atender lo local.

Quedan treinta días hasta la presentación de las listas, que es el verdadero plazo fatal de pactos y aspiraciones. Desde Capital, Llaryora como gobernador electo sigue las instancias, interesado en que el oficialismo no pierda la perla del centro del país pero consciente de que es una parada complicada. Pragmático, jugará. “Con todos”, ironizan en el Palacio 6 de Julio. Del otro lado no hay un desconocido para el oficialismo provincial. Quien asoma como principal candidato opositor es el legislador del PRO Darío Capitani, que fue cercano al viceintendente capitalino electo Javier Pretto y viene del palo del entorno del fallecido Enrique “Gato” Sella, peronista creador del partido País que integró la alianza del gobierno provincial. Capitani va a estar al frente de la lista de Juntos por el Cambio, pero no logró evitar que radicales y juecistas lanzaran el espacio Cambia Villa María, de la mano del radical Braulio Zanotti y Guillermo Lorenzatti, del Frente Cívico.

Como se dijo, vienen tiempos de rosca en el panperonismo villamariense. Gill apoya como sucesor al presidente del Concejo Deliberante y exrector de la UNVM, Pablo Rosso. Accastello quiere volver, pero todavía no oficializó y dice que también puede ser el turno de su segundo en el Ministerio, Juan Pablo Inglese. Bovo mostró cartas, y obligó al accastellismo a salirle al cruce. El secretario de Comunicaciones firmó alianza denominada “Primero Villa María” conformada por dos partidos que están en la coalición schiarettista/llaryorista, la Democracia Cristiana y Apec (Acción para el Cambio). El funcionario tiene la mejor relación con el gobernador Juan Schiaretti y no es posible pensar que se lance sin una venia del Panal. Apec es el partido que puso el sello para la alianza que ganó las elecciones en Morteros, con una candidatura paralela a la del peronismo oficialista local. También conformó Juntos Hacemos por La Calera, el espacio con el que se presentó Gastón Morán con banca del legislador departamental Rodrigo Rufeil, fuerza que salió segunda detrás del ganador, Fernando Rambaldi, de JxC.

Verónica Navarro, legisladora provincial electa y pareja de Accastello, dijo en un medio local que si Bovo quiere ser candidato a intendente, debería renunciar a la precandidatura a diputado nacional en la lista de Schiaretti para las PASO del 13 de agosto, donde ocupa un lugar no expectable. “Confunde a la gente”, acusó la funcionaria provincial, haciendo visible lo que ha sido un tabú en el oficialismo provincial en la trama electoral 2023, las dobles candidaturas. De todos modos, Schiaretti al otro día se mostró con Bovo en actividades de campaña.

Gill sostuvo ayer que va a trabajar con todos los sectores del peronismo y aliados para conformar una lista de unidad con la intención de retener el gobierno local, y afirmó que para eso va a hablar con todos los precandidatos en danza, “sin límite”. La pregunta es ahora con quién será la unidad que el intendente promete trajinar, en un juego de tres que no son amigos.

Por fuera del PJ provincial, el mundo K también presentó alianza. Se llama Villa Maria para Adelante y participan el Frente Patria Grande de Juan Grabois, el Partido Comunista, el Frente Amplio y el partido Parte. El Partido Solidario, que tiene como principal referente al diputado nacional Eduardo Fernández, retiró la firma de la alianza “en pos de la unidad y para evitar que gane Juntos por el Cambio”, según indicaron a este diario.