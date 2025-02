Por Gabriel Silva

El año político en Córdoba arrancó con la expuesta fricción entre el Gobierno provincial y el arco opositor por los incrementos en el Inmobiliario. Sin embargo, por fuera de esas tensiones que pusieron a radicales y juecistas contra la administración de Martín Llaryora, la oposición en el Concejo también perfila su primer cuatrimestre del 2025 y enciende sus críticas hacia la gestión de Daniel Passerini.

Con varias salvedades. La principal: el intendente no tiene reelección y dentro del arco opositor municipal se observa una contienda con escenario más abierto por la sucesión del Palacio 6 de Julio. La segunda, y en esto hay contrapuntos en el Legislativo municipal, algunos opositores creen que el incremento impositivo de la Ciudad no fue tan alto como el impacto del provincial. Otros, sostienen que con un promedio del inmobiliario municipal del 160% -con picos de 220%- y el alto incremento en el Automotor, la oposición a Passerini camina más liviana al no haber respaldado el Presupuesto sobre el final del 2024.

Bajo esa lógica, los ediles que integran el arco opositor tuvieron varias reuniones esta semana en las que sobresalieron tres ejes para salir a marcar la agenda del arranque. En primer lugar, tras el impuestazo la administración de los recursos con el foco puesto en los exorbitantes gastos de la agenda verde municipal, un área que dentro del passerinismo esperaban tener podada antes del final del año pasado y por motivos que, al parecer, escapan al poder de decisión de los despachos del Municipio, no se confirmaron.

Esta semana, una investigación de Cadena 3 reveló que, por el Parque de la Biodiversidad, el Ente BioCórdoba destina 555 millones de pesos al año para la contratación de jardineros. “¡Una locura! Porque además se terceriza un servicio para el que tenés tres reparticiones dentro del Municipio como son la Secretaría de Ambiente, el Ente BioCórdoba y el Coys, ¿qué hace la gente que trabaja ahí?”, sostuvo el edil radical Javier Fabre a Alfil.

El otro eje es el complejo panorama del transporte en Córdoba después de que el Municipio, a través de la secretaría de Gobierno que encabeza Rodrigo Fernández, anunciara que el nuevo esquema se pondría en marcha el 1° de marzo. Confirmación que llegó tras la aprobación del convenio entre la Provincia, el Municipio y el Ente en diciembre pasado en el Concejo.

“Hasta ahora no hay nada y ahí tienen un problema muy serio”, razonó una fuente del juecismo a este diario.

Y el tercer punto que observan es la política en seguridad, cuando se habla de más contrataciones para la Guardia Urbana y en el Concejo puntean un pedido de informes al respecto. “Dicen que van a contratar 400 guardias de seguridad, ¿de dónde los sacan? ¿Con qué mecanismo se los selecciona?”, razonó una fuente de la oposición.

Presupuesto verde

El bloque radical que lidera Elisa Caffaratti tuvo una reunión este miércoles y está bajo la lupa el presupuesto para cuestiones ambientales que, según indicaron desde la oposición, para el Municipio significan 282 mil millones de pesos anuales. “La cuestión ambiental, entre la secretaría, el BioCórdoba y el Coys se llevan un 20% del Presupuesto. Supera ampliamente a Salud, Educación y Seguridad”, razonan.

Al tiempo que Caffaratti, después de la publicación de esta semana sobre el BioCórdoba, dijo a Alfil que “la agenda verde es un desmadre”.

“¡No hay impuestazo que alcance! Más de 300 becarios, casi 60 monotributistas, 250 empleados y 38 funcionarios en el BioCórdoba y necesitan tercerizar el mantenimiento de los espacios verdes”, dijo Caffaratti en sus redes. La concejala también exhibió que la empresa con la cual se terceriza el servicio de jardinería -Ecoservice SRL- encareció de septiembre a la fecha sus servicios por metro cuadrado un 137%.

En tanto, en el juecismo, el bloque que comanda Graciela Villata, uno de los que salió al cruce ayer en redes fue Martín Juez al ejemplificar en qué se podría haber invertido esa cifra tercerizada y señalando que el presupuesto del parque alcanza lo 17 mil millones de pesos anuales.

La cuenta regresiva del transporte

En el Municipio son optimistas con que en marzo arrancará el nuevo sistema de transporte, aunque en la oposición lo descreen. Igual, aquellos que hablan con el oficialismo reconocen que hay tensiones dentro del mismo gabinete municipal por el crecimiento de Roberto Albizu, en la práctica un secretario de Transporte, y con un fuerte respaldo del despacho más importante del Palacio 6 de Julio.

“Hay secretarios que apuran la parte que les toca a ellos porque no quieren que Albizu, que tuvo mucha injerencia en los recientes cambios de Tamse, los ponga en la mira”, reconocen en el Concejo.

En tanto, los radicales comandados por Caffaratti admiten que con este tema “en la Muni están perdidos” y afirman también que, no sólo observarán los traspasos de los corredores, sino que además pedirán una auditoría por la situación de Tamse.

El juecismo, por su parte, dice que “hay opacidad” en el transporte. “Hay mucha improvisación, se adjudicaron corredores a dedo y lo único que hicieron fue dar inestabilidad a los trabajadores”, señaló Villata a este diario. Que, además, apunta al inicio del ciclo lectivo y la mayor demanda de unidades en la calle. “Hay una improvisación muy grande”, apuntó.

Por último, el Frente Cívico también observa cómo continúa la denuncia en contra de Christian D’Alessandro, el titular del Grupo FAM, luego de que la fiscalía aceptara esta semana como querellantes a los hermanos del empresario que empujan para incorporar al nuevo sistema de transporte. “Estamos pendientes de eso, y de cómo se entregarán los corredores a otras empresas en marzo”, sintetizaron en el juecismo.