Enroque corto en Río Cuarto

Río Cuarto12 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
pami-rio-iv

Escándalo en PAMI: Nuevo capítulo 

La periodista recibía un mensaje del informante sobre un nuevo capítulo en el escándalo de sobrefacturación del PAMI Río Cuarto. Según informó Otro Punto, el ex coordinador médico del PAMI local (Victor Genesio) fue imputado en la causa que investiga la sobrefacturación en la obra social. Previamente, había sido imputado por acoso laboral a empleadas. 

Informante: Qué semanita, ¿eh? Ahora con esto de Genesio imputado en el escándalo de la sobrefacturación. Y no es poca cosa. El fiscal pidió que se lo detenga pero eso no ocurrió aún. 

P: Y ya hay tres detenidos. Pero, en caso de que pase, Genesio sería el primero perteneciente a la delegación local de PAMI. ¿Es así

I: Entiendo que sí. Y todo reafirma que no eran casos aislados. El acoso a las empleadas y esta olla que se destapó hace poco con el centro de día “Ethical”. 

P: Irónico nombre… 

I: Muy fuerte. Y lo dije en su momento y lo sigo sosteniendo: por acción u omisión, hubo autoridades que permitieron que esto pasara. 

Puja por la localía

El informante compartía con el periodista un dato vinculado a la realidad de la Asociación Atlética Estudiantes tras su histórico ascenso y el sorteo que definió su futuro en Primera.

Informante: Che, ¿vio el sorteo de las fases para la próxima temporada del futbol argentino?

Periodista: Vi que Estudiantes terminó en una zona con River, Racing y Belgrano de Córdoba. ¿Se celebra?

I: Todo se iba a celebrar. Tocara quien tocara, íbamos a estar felices. Pero, espere…

P: ¿Qué?

I: Ahora se hace realidad lo que va a pasar en 2026 y en Estudiantes ya están con el casco puesto para dar batalla por la localía. Es que el Candini quedó chico para AFA, pero están dispuestos a hacer refacciones antes de que arranque el torneo.

Periodista: Lo hablamos en su momento. Iba a ser parte de la discusión. Ahora, ¿llega con los tiempos León del Imperio?

I: No sé. Lo que se ve es que en el club están a contrarreloj. Refacciones urgentes, el sueño de mantener la localía y, del otro lado, el Gobierno provincial tirando esa idea de mandar los partidos con los grandes al Kempes. Una “sugerencia”, ponele…

P: ¿Usted cree que van a terminar jugándose en la capital?

I: Es que, lógicamente, Córdoba quiere meter los mejores partidos de futbol en el Kempes para mover turismo, hoteles, consumo. Y ahora que se confirmó que River tendrá que venir, la expectativa es mayor. Estudiantes quiere jugar en su casa: su gente, su barrio, su mística…y también su ingreso económico. Para el club y la ciudad. El problema es que las obras clave llevan tiempo y plata. Pero no pierdo la ilusión de que se respete la localía.

