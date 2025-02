Federico Jelic

“La necesidad tiene cara de hereje”. Y sí, frase remanida en la vida y en la política si las hay, la cual por diversas circunstancias tuvo que adoptar el hoy golpeado presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, con un 2025 que tuvo un arranque de terror. En este caso, la responsabilidad le compete aunque en busca de un golpe de efecto, necesitó de las bases primarias, dejando de lado su orgullo, para recuperar de su imagen ante la tribuna.

No pudo ser de otra manera: necesitó convocar (en contra de su voluntad) a Ricardo Zielinski, símbolo de la institución de Alberdi, pero muy relacionado con su adversario político, el histórico presidente Armando Pérez. Todo sea para tapar el flojo armado del plantel, la inexplicable contratación del DT Walter Erviti y su soledad en el seno interno de la comisión directiva. Importante desafío tiene por delante el “Luifa”, con su hora más complicada en Alberdi, luego de haber logrado importantes avances deportivos e institucionales aunque hoy luce en un laberinto.

A la receta de Pérez

A saber: Artime nunca encontró argumentos sólidos para justificar el arribo del inexperto Erviti a la conducción técnica. Solamente apoyado por el manager deportivo Ariel Rojas (también en el ojo de la tormenta), avanzó con un nombre desconocido, con golpes místicos, y con toda la comisión directiva en contra de esa decisión. Lo dejaron ser. El riesgo era elevado, mucho más para perder que para ganar, exponiendo su capital político que cosechó como jugador y luego como dirigente. Y le salió pésimo.

Imaginaba que con la contratación de Lucas Zelarayan podía tapar un magro mercado de pases. Encima falló la primera presentación y cuando fue oficial, ya había perdido sorpresa. Pero a decir verdad, este escenario era previsible y Artime se dejó llevar por su orgullo.

Ahora con Zielinski, dejó atrás egos personales y no tuvo más remedio que llamarlo de urgencia, a pesar de algunas diferencias. De todas formas, no quedó unca en claro la salida de Erviti, luego de que en la previa del duelo con Banfield lo defendiera a capa y espada en la TV con derechos de transmisión, que lo bancara en la conferencia de prensa, que los propios jugadores (no está claro si fue espontáneo o no) lo salieran a respaldar y que al otro día, fuera cesanteado de su cargo.

Es que allí tomo la posta el vice Mariano Antonio, piedra basal de la construcción política de Artime en Belgrano. La reunión de comisión al otro día desautorizó por completo las acciones en el Sur de Buenos Aires y Erviti fue historia, con apenas cuatro partidos disputados y ninguna presunción de cambio.

Está claro que dicha cuestión dañó a la imagen de Artime, el socio cuestionó desde el primer momento la llegada de Erviti y el tiempo le dio la razón.

De todas maneras, llama la atención el manejo personalista de “Luifa” en estos últimos tiempos. Desde que fue reelecto, armó una lista más sumisa, desprendiendo de la estructura a otros valores que fueron relevantes en su primer mandato: Tori Baistrochi, Pablo Siciliano, Juan Negri, Tato Gennaro, Diego Merlino, entre otros. Se fortaleció ante el electorado y hasta mostró firmeza en la toma de decisiones, como con la salida del DT Guillermo Farré, ídolo del club por el inolvidable gol a River en el ascenso, en la Reválida 2011. Y la llegada de un poco conocido por estas tierras Juan Cruz Real, quien cumplió clasificando a la fase siguiente de la Copa Sudamericana.

Pero claro, el carácter de Real y sus caprichos enardecieron al hincha y dividieron al plantel. Su salida fue inminente y Artime lo aguantó hasta donde pudo. No obstante, falló feo en su reemplazo y lo está pagando políticamente.

Ojo, hay que ser memoriosos: el “Luifa” administró al club en pandemia, hizo regresar a Belgrano a Primera, lo clasificó a un torneo internacional y terminó de ampliar la ya ampliada tribuna Cuellar, con un proyecto a finalizar el mismo sector del “Gigante de Alberdi”. Inferiores con jerarquía, proyecto de afianzar valores de la cantera y otros apuntes, no deben quedar fuera del análisis.

Sin embargo, tuvo que reacomodar el chasis. Y recuperar los métodos de identidad de Belgrano, en parte reivindicando a su rival político Armando Pérez, a quien venció legítimamente en las urnas en 2021.

Pero igual, hubo aspectos un tanto personalistas y desmemoriados. Por momentos pareció que hubo intención de borrar cualquier imagen que evoque a Pérez. Hubo descontento de socios e hinchas cunado nombraba al predio sin el nombre del ex gerenciador y presidente, como queriendo borrar su huella en el club, al estilo “Revolución Libertadora” contra el peronismo. Y eso no suele tener un final feliz.

De hecho, más allá de alguna publicación en redes oficiales, Armando Pérez no tuvo homenaje en Belgrano. Por eso el grupo “Siempre Belgrano” envió comunicado indicando la necesidad de rendirle tributo, algo que por el momento fue ninguneado por la actual comisión. Como que las aspiraciones políticas estaban por encima de Belgrano.

Aunque de todas formas, el retorno de Zielinski es una forma de reivindicarlo, por parte de Artime. Necesita volver a las bases, a cambiar efecto en su imagen con la gente, y por eso debe volver a aferrar al ADN del club. Por eso se da la llegada del “Ruso”, muy a pesar de su paladar. Mientras tanto hoy Artime camina en soledad, más cerca de AFA y Claudio Tapia que de sus pares en Belgrano.