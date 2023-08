Puñados de vida por aquí y por allá

Por Gabriel Abalos

[email protected]







Noche de banda con visitantes

Tres solistas invitados de la University of North Florida tocarán esta noche en un concierto en el Teatro del Libertador, junto a la Banda Sinfónica de la Provincia y con la directora invitada - perteneciente a la misma institución académica estadounidense- Erin Bodnar en el podio. La ocasión de oír excelentes obras y de disfrutar del desempeño de estos músicos y músicas visitantes en el organismo cordobés, le pone un ingrediente especial al concierto de hoy en el Teatro del Libertador, a partir de las 20. Los destacados instrumentistas procedentes de la universidad situada en Jacksonville poseen altos créditos. Andrea Venet es profesora de percusión en la UNF, artista, educadora y compositora especializada en géneros clásicos y contemporáneos. De ella se oirá esta noche una obra de estreno, en la que también tendrá la parte solista: This prismasonic rock I stand (esta roca prismasónica donde estoy parada). El trombonista Casey Maday fue primer trombón de la Orquesta Sinfónica de Des Moines, Iowa, antes de radicarse en Jacksonville. Por su parte, el trompetista Randall Tinnin es Doctor en Artes Musicales por la Rutgers University, y dirige actualmente el ensamble de bronces de la UNF. El concierto que dirigirá como invitada Erin Bodnar (también una entusiasta maratonista) ofrecerá un programa de variados matices y ritmos, integrado por las piezas The creation of faith, de la compositora australiana Jodie Blacshaw; Vanity fair del británico Percy Fletcher, donde asumirán roles solistas Randy Tinnin en trompeta y Casey Maday en trombón; Little Mexican Suite, de la compositora mexicana Nubia DonJuan, y el mencionado estreno de su autoría y con participación solista en percusión de Andrea Venet. Como cierre, se oirá Lincolnshire posy, del australiano Percy Grainger.

Las entradas se pueden adquirir en el horario habitual de boletería del teatro (Av. Vélez Sarsfield 365), de 9 a 20, o por Autoentrada. Localidades: platea, $ 1000, cazuela $ 800, tertulia $ 800, y paraíso $ 500.

La hora del perro rabioso

Teatro La Cochera (Fructuoso Rivera 541) estrena este viernes a las 21 y permanecerá en cartel los siguientes viernes de agosto, Matar es hermoso, una obra de Natalia Buyatti, con dirección de Elvira Bo. Obtuvo reconocimientos como el Premio HEM a la creación en hibridaciones escénico musicales de la Fundación Williams, el Premio Incentivos a la Trayectoria de la Escena Cordobesa 2022, y el segundo lugar en el Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia. La vertiente musical de esta puesta es aportada por la composición y diseño sonoro de Lucas González y la presencia en escena de Julián Muratore en guitarra. La pieza es contextualizada por la idea de que “en un mundo en donde un country importa más que miles de árboles, en donde los que deberían cuidar disparan, en donde se puede matar al político que se odia, en donde la plata nunca alcanza para repartir de manera equilibrada, en donde la crisis siempre justifica el hambre, Isidoro y la puta están dispuestos a encarnar el perro rabioso que todos querrían ser.” Actúan Natalia Buyatti y Sergio Sapo Heredia. Entrada general $ 2200. Reservas al 348-2648089.

Leo García toca en Pétalos

Actúa en Córdoba esta noche el músico Leo García, quien recientemente editó Leo punk, su nuevo disco, que está en plataformas, con homenajes a Flema, Attaque 77 y Los Violadores. Luego de ocho meses de haber tocado en Córdoba (donde presentó el disco en diciembre pasado) y de recuperarse de una reciente neumonía, el artista LGBT, dueño de una impresionante carrera y una actitud desprejuiciada en los vericuetos de la fama mediática, vuelve a Córdoba para presentarse en Pétalos de Sol (Bv. San Juan esq. Cañada). En la oportunidad, Leo pasará revista a su repertorio, mientras ultima detalles de su próximo disco, una antología de las canciones más destacadas de su carrera grabadas con guitarra acústica y voz. De él alguna vez Palo Pandolfo elogió su enorme musicalidad y su oído absoluto. Invitado: Juan Lebrus. A las 21. Entradas desde $ 2500 en alpogo.com

Un sincericidio justo y final

Siguen en el Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) las funciones del filme Un atardecer en la Toscana (2019), producción polaca dirigida por Jacek Borcuch. La legendaria actriz Krystyna Janda, fetiche de grandes directores, encarna a Maria Linde, una escritora ganadora del Premio Nobel afincada en la Toscana con su marido, su hija y sus dos nietos. Debido a su espíritu libre, ha iniciado una relación secreta con un joven egipcio que tiene un hotel en la playa cercana. Un penoso suceso vinculado a un joven inmigrante lleva a Maria a dar un discurso público crítico sobre la política europea y empática con los inmigrantes, cometiendo un peligroso sincericidio que tira abajo todo lo que en su vida era seguro, tranquilo y adecuado. Su mundo conquistado se cae a pedazos. Funciones hoy a las 21, el sábado y el domingo a las 19. Entrada general $ 700, jubilados y estudiantes $ 600.

De todo es posible reír

En la sala Azucena Carmona del Teatro Real se presenta, en el marco del XVI Festival Pensar con Humor, la obra Mama mía, anunciado como “un espectáculo de humor y cáncer”. El tema tabú del cáncer de mama es tomado por la dramaturga Natalia Buyatti para desmitificar los miedos, con las actuaciones de Mariana Cabrol, Julieta Daga y Tamara Medina, y un humor innovador, feminista y urticante. Compañía Ladronas de Seda, trae una propuesta de risa liberadora. A las 21. Entrada general $ 1000 en boletería del teatro (San Jerónimo 66) o por Autoentrada.