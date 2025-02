Spaccesi salió con los tapones de punta contra el radicalismo. Repudio por agresión a uno de los propios y mensaje en to

Spaccesi salió con los tapones de punta contra el radicalismo. Repudio por agresión a uno de los propios y mensaje en to

Por Gabriel Marclé

Con el cripto escándalo $Libra copando la agenda política, algunos hechos políticos pasan desapercibidos. Pese a eso, la política cordobesa reaccionó a un hecho que terminó en un encendido ida y vuelta. Es que el Partido Libertario, por medio del legislador Agustín Spaccesi, repudió un hecho de violencia contra un concejal del espacio en Río Cuarto y apuntó directamente contra la Unión Cívica Radical.

“Queremos denunciar la agresión injustificada que sufrió nuestro concejal de Río Cuarto, Mario Lamberghini, en manos del dirigente y afiliado de la UCR”, escribió el libertario en sus redes. El posteo, que tiene adjunta la denuncia realizada por el concejal agredido, fue replicado por varias delegaciones del partido en la provincia. “La UCR debería tomar cartas en el asunto”, añadieron desde el Partido Libertario Capilla del Monte.

Más allá del hecho particular y las versiones cruzadas en torno al episodio que se suscitó en medio de una marcha “contra la inseguridad y el impuestazo” en la capital alterna, Spaccesi ajustó el embate contra el centenario partido, intentando arrinconar a los dirigentes radicales para que se expidan al respecto y responsabilizándolos indirectamente por el clima de violencia que se generó en este cruce.

La arremetida pareció tener algún punto de contacto con el escenario electoral del 2025, justo en un momento donde se habla -aunque cada vez menos- de una alianza entre Javier Milei y Rodrigo de Loredo para competir en las elecciones de medio término.

“No puedo creer en lo que han transformado a la Unión Cívica Radical”, le respondió el legislador del Partido Libertario a Alfil, tras ser consultado por su reacción frente a este hecho. Es que, más allá del repudio por la agresión a uno de los suyos, también podría hablarse de una repercusión ideada para ejercer resistencia frente al mencionado acercamiento libertario-radical. Spaccesi, quien militó la posibilidad de hacer una interna en La Libertad Avanza para definir escaños, podría posicionar como el factor anti-radical dentro del universo libertario cordobés. Esto llama la atención, puesto que estuvo afiliado a la UCR hasta 2018, aunque ya no militaba activamente dese 1995, cuando formaba parte de Franja Morada.

“He leído a Alem. No sé cuántos radicales pueden decir lo mismo. Si clonamos a Alem y a Alvear, lo hacemos presidente. El giro a la izquierda del partido se dio desde Alfonsín y poco tienen que ver con el radicalismo fundacional, que tenía un tronco liberal gigantesco. Hay dirigentes que lo han alejado de su historia”, señalaba Spaccesi en diálogo con Alfil, apuntando directamente contra De Loredo -entre otros- y dando a entender que estará en la vereda de enfrente de los “radicales peluca” mientras se arma el tablero para las elecciones de medio término.

Al menos será así para el Partido Libertario, que no oculta la intención de agitar la rivalidad entre el Partido Libertario y la UCR para hablarle a esa porción del electorado violeta que no quiera tener nada que ver con los radicales. De hecho, los propios dirigentes del centenario partido no aguantaron la tentación de responderle a Spaccesi. Fue el presidente de la UCR Río Cuarto, Marcos Curletto, quien le respondió directamente al legislador por el hecho repudiado.

Negando el involucramiento de un militante de su partido, el dirigente riocuartense lanzó: “No seas bobo e infórmate. Todos cortados por la misma tijera, opinan por acá giladas y después borran y culpan a la ‘casta’. Aprende de Javo y las Cripto”. Encendido ida y vuelta, con todos los chiches, pero que pareció dejar mejor parado al libertario: pese a la afrenta radical, Spaccesi podría haber logrado su cometido de subirse al ring contra los radicales.

¿Fin de alianza?

En el Partido Libertario aseguran que el intercambio con el radicalismo no afecta el alto grado de afiliación que tienen con las ideas de la Libertad y hablan de Javier como líder de un movimiento. De hecho, descreen de la vigencia del supuesto affaire entre De Loredo y los referentes cordobeses de La Libertad Avanza.

Aunque no hay confirmación respecto a una sociedad LLA-UCR, los movimientos de hace unos meses parecen ir en ese rumbo. Sin embargo, la cuestión se enfrió en coincidencia con el escándalo cripto en el que terminó involucrado el presidente Milei. Los radicales tomaron distancia y pidieron investigar. De hecho, el comunicado del centenario partido, donde hablaron de “gravedad institucional indisimulable”, también obtuvo el retuiteó de Rodrigo de Loredo.