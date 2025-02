Por Bettina Marengo

Sin romper el silencio sobre el criptogate de Javier Milei y sus efectos políticos, el exgobernador Juan Schiaretti se mostró en plena actividad de armado para su partido Hacemos con una foto junto al exvicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, un peronista que acompañó la fórmula con el exgobernador radical Gerardo Morales entre 2019 y 2023, en una especie de “partido jujeño” con aires del “partido cordobés”. El contexto de probable suspensión de las PASO favorece los planes del exmandatario, que tiene previsto presentar listas de diputados en entre seis y ocho distritos donde su partido ya está formalmente armado. Sin primarias obligatorias, tiene más tiempo para armar hasta octubre, no pasa por el filtro de agosto y puede aprovechar heridos del peronismo no K (y de otros partidos) que no encuentren cauce en sus provincias. El schiarettismo es militante de las no PASO como lo fue de la votación con boleta única de papel, otra herramienta que le es funcional.

La suspensión de las PASO por este año se podría consumar hoy en el Senado, luego del dictamen que obtuvo el proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales con cuya estratégica presidencia se quedó hace una semana la senadora Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti. Hasta antes del criptogate, la votación de hoy parecía asegurada, pero la incertidumbre ha crecido en las últimas horas,

Con las fotos con actores que no son cordobeses, el ex mandatario quiere dejar asentado que está en pleno armado nacional y bajar las expectativas del gobierno de Martín Llaryora, y sobre todo del entorno del gobernador, en relación a su candidatura a diputado nacional por Córdoba. Más tiempo para definir, se dijo arriba. Inclusive para definir si va a ser candidato, algo que por ahora niegan a coro todos los suyos, pese a las encuestas que le muestran cada semana.

Schiaretti cree que octubre es el momento donde se puede producir una brecha en la pelea a dos puntas entre el esquema libertario y el PJ/cristinismo, y entiende que el desgaste del proyecto libertario se dará “de a poco” y como un proceso que, con suerte, se verá más claro en el 2027. Una mirada que deja entrever que la crisis política que atraviesa el presidente y su mesa íntima por el escándalo de la promoción del Token $Libra, no trascenderá por ahora o no tendrá impacto medular, aunque pueda tener picos de bronca como lo que se vio el pasado fin de semana en el Cosquín Rock, donde abundaron los cánticos contra el liberartario.

Entre los distritos más consolidados para presentar listas está Jujuy. “Con Carlos Haquim coincidimos en la necesidad de un país federal, productivo y con reglas claras. Por eso es que, desde Hacemos, trabajaremos en Jujuy y en todo el país con los sectores productivos y académicos, traccionando juntos para llegar a ser un país normal”, posteó el exmandatario en su cuenta de X. La foto con el dirigente norteño, que ya había estado en Córdoba en octubre del año pasado, cierra lo que ambos sectores vienen trabajando con sendos emisarios en los últimos meses. Es posible, aunque no tiene fecha, que el cordobés viaje a la “Tacita de plata” en los próximos meses, posiblemente más cerca del armado de las listas.

Es la segunda reunión pública del año de Schiaretti. La primera fue también en Córdoba con el intendente peronista de Tigre, localidad de la zona AMBA, Julio Zamora. Se hizo hace dos semanas y Zamora también visitó al intendente de Villa María, Eduardo Accastello, en el marco del Festival de Peñas de esa ciudad. Tras esas reuniones, un grupo de cinco intendentes cordobeses viajaron a Tigre la semana pasada, donde Zamora les mostró su esquema de seguridad ciudadana y de emergencias. Los que viajaron fueron los intendentes de La Palestina, Mayco Becco, de Pasco, Dardo Pereyra, de La Playosa, Franco Villar, de Tío Pujio, Ariel Petrocchi (los cuatro del departamento general San Martín), y Mariano Galfré, de James Craik, departamento Tercero Arriba. Todos son PJ o aliados de Hacemos Unidos por Córdoba. En Buenos Aires, el quinteto también se reunió con el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, funcionario de origen schiarettista radicado en el gobierno nacional.

Es posible que en un par de semanas Schiaretti vuelva a la provincia de Buenos Aires. El entorno del excandidato presidencial del casi siete por ciento es cauteloso en mostrar sus planes, pero se sabe que viene trabajando con el “otro peronismo” bonaerense, no alineado al gobernador Axel Kicillof y menos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahí juegan otros barones: un distrito más grande y mucho más complejo que Jujuy.