Tras casi un año de desaparecer del ojo público, el excandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta dio una entrevista radial donde habló sobre su candidatura frustrada y apuntó contra el actual jefe de gobierno porteño.

"Yo estaba convencido de que iba a ser presidente desde los 10 años", declaró el exmandatario porteño. "No me lo esperaba". Sin embargo, el exalcalde dijo que esta "contento porque logré un sano equilibrio entre no decir fue todo culpa mía"

El elogio a Milei

"Hay que reconocer lo que está bien. La estabilidad económica está bien, que lo podíamos haber hecho con bisturí en vez de con motosierra, pero no desmerece haber bajado la inflación", señaló el excandidato presidencial.

Si bien sostuvo que no se puede obviar la parte económica, marcó diferencias con la administración de La Libertad Avanza (LLA). "No estoy de acuerdo con estas peleas culturales, no estoy de acuerdo que un presidente venga a imponer cuál es la cultura que tiene que tener nuestra sociedad. No estoy de acuerdo con la agresión", señaló.

Y sumó: "Estructuralmente no estoy de acuerdo con este Gobierno más allá de la estabilidad, que está bien. Lo que dijo ayer que Ucrania no sufrió una invasión (por la abstención de Argentina en la votación de la ONU), no estoy de acuerdo con el rumbo, la Argentina necesita un camino de desarrollo".

Candidatura en CABA y distanciamiento del Pro

El lunes por la noche, el excandidato presidencial del 2023, Horacio Rodríguez Larreta anunció su candidatura como legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha mensaje fue comunicado a través de un extenso mensaje de X, donde, además, criticó la gestión del actual jefe de gobierno, Jorge Macri.

“(...) Escucho a todos los vecinos que se me acercan. Les pregunto cómo ven la Ciudad, cómo están las cosas. Una y otra vez me confirman aquello que todos percibimos: la Ciudad no está bien. Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo”, aseguro

Larreta cuestionó la gestión de Macri y enumeró las falencias del actual gobierno: “Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos. Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos”.

Larreta también criticó la conducción de Patricia Bullrich: “Lamentablemente, el PRO ha perdido su identidad. El saber quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos y a favor y en contra de qué cosas estamos. El día que perdés tu identidad, lo perdiste todo. (...) Estuve y estoy en contra de entregar el PRO a Milei, lo dije desde el primer día. Por eso no fui parte de la conducción actual del partido. El PRO debió haber ejercido de forma constructiva su rol como oposición. Para eso nos votaron”.

La respuesta de la Vocera de Jorge Macri

Tras los dichos de Roríguez Larreta, Laura Alonso, vocera de Jorge Macri, salió al cruce de exjefe de gobierno y planteó: “Es injusto, nos sorprende la agresividad del ataque, sobre todo porque muchas personas que trabajaban en su equipo trabajan con nosotros. Recuerdo como vecina el infierno que fue vivir en la ciudad de los piquetes y manteros después de la pandemia”.

En ese sentido, añadió: "Para nosotros, y para muchos porteños, esto es una sorpresa, una acción difícil de entender. Gobernamos la Ciudad, Jorge Macri fue elegido con un gran apoyo, sabemos los desafíos que enfrentamos en temas como la seguridad, el ordenamiento urbano, el desarrollo económico y la educación... eso ocupa el 99,9 por ciento de nuestro tiempo. El resto son disputas políticas que no nos afectan demasiado cuando estamos gestionando".