De cara a las elecciones legislativas y provinciales, Federico Zárate, intendente radical de la ciudad de Jesús María, pasó por Alfil Federal y reflexionó sobre su gestión en Jesús María y su relación con el radicalismo.

Pese a la proximidad de la fecha de elecciones, Zárate habló sobre la interna que se vive dentro del radicalismo cordobés, y el intendente declaró que el partido "cada vez se va desmembrando". "Creo que si no cambiamos un poquito la dinámica de trabajo del partido", refiriéndose no a las autoridades, sino a los objetivos planteados, "vamos camino a ser una de las peores elecciones de la historia del partido a nivel legislativo", dijo el intendente.

Cuando fue consultado sobre su postura en las próximas candidaturas de la UCR, el candidato se mostró abierto y declaró: "No me caso tampoco con un candidato con el que no esté de acuerdo, que lo único que haga sea vender humo." En ese sentido, Zárate mantuvo que si no hay una "mirada aliancista", el partido "va derecho a ser una de las peores elecciones". "Fuera de los que ya conocemos de Rodrigo (De Loredo) y algún otro dirigente más, considero que no hay otros dirigentes que estén en condiciones de ser competitivos a nivel electoral", concluyó.

Tras lo dicho, el candidato planteó que el partido debe abrirse a otras oportunidades: "No logramos valorar un montón de gestiones que se están realizando a nivel municipal con dirigentes que realmente tienen mucho valor para agregarle al partido, y bueno, cada vez se nos achican más los plazos."

Finalmente, Zárate confesó que su gestión se siente "más valorada en otros espacios". "Jesús María siempre es muy valorada, pero yo siempre digo que me visitan más a veces los muchachos de Hacemos Unidos por Córdoba", declaró, aunque dejó claro que él está "con los pies en el radicalismo".

Gestión y Banco Nación

En octubre de 2024, el Banco Nación había presentado una cautelar que afectaba el cobro de tasas en Jesús María. En este contexto, el intendente habló sobre cómo, tras varias negociaciones con la entidad, lograron llegar a un acuerdo entre ambas partes.

Particularmente, la ciudad de Jesús María "tenía una particularidad en su ordenanza que tomaba como base imponible la renta que producían los títulos públicos", por lo tanto, se trataba de "una renta que se toma en una base nacional y estábamos cobrando sobre esa base imponible", aclaró el intendente.

"Evitamos un problema para la ciudad y activamos también parte de los fondos que teníamos retenidos", ya que "la justicia federal había dictado una medida cautelar en contra de la municipalidad de Jesús María y el resto de otros municipios de la provincia de Córdoba", declaró Zárate.

Finalmente, elogió al presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, por su colaboración: "Hemos llegado a un acuerdo que creo que beneficia a ambas partes", afirmó Zárate.