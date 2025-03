Schiaretti abandona el pacto (tácito) de no agresión con Milei

Por Yanina Soria

El ex gobernador Juan Schiaretti decidió abandonar la senda de la no-opinión respecto a la gestión presidencial y salió a marcar algunos tantos contra Javier Milei con quien, hasta aquí, parecía regir un pacto tácito de no agresión.

De hecho, el cordobés es, quizá, de los pocos dirigentes que nunca fue blanco de las críticas descarnadas que practican los libertarios con todo aquel que no es del palo. Claro, porque, básicamente, nunca se metió con el libertario. Al contrario, sólo basta recordar que de su gestión provincial saltaron varios funcionarios al gabinete nacional. Es decir, rigió un sentido recíproco de ese vínculo.

Sin embargo, como buen sabueso de la política, el ex candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País olfateó que, tras el escándalo de las criptomonedas que raspó sin dudas la imagen del mandatario nacional, era un buen momento para parase contra Milei.

Mientras sigue tejiendo nacionalmente el partido Hacemos para jugar en distintas provincias con candidatos propios las legislativas de este año, Schiaretti hizo pública su categórica opinión sobre dos temas calientes en la agenda pública: las designaciones de los jueces de la Corte por decreto; y lo acontecido con el diputado Facundo Manes en el acto de apertura del periodo ordinario en el Parlamento nacional.

En apenas unos pocos días, el antecesor de Martín Llaryora que en el Congreso juega a través del diputado riocuartense Carlos Gutiérrez y de la senadora Alejandra Vigo, se expresó.

Primero, replicó el mensaje de la parlamentaria nacional sobre la decisión presidencial de llevar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla al máximo órgano de Justicia sin tener acuerdo del Senado.

“Nombrar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto es un atropello y una amenaza a la división de poderes, porque el Senado debe prestar su acuerdo. El Ejecutivo no puede imponer su voluntad por sobre las instituciones. Como ya lo expresé, no voy a respaldar nombramientos de jueces del máximo tribunal por decreto. Además, es inadmisible que la conformación de la CSJN no contemple la participación de juezas”, expresó Vigo en X.

El mensaje que fue retuiteado por el ex gobernador en uno de los cuestionamientos más duros que el matrimonio sostuvo contra el libertario, acusaba al mandatario nacional de querer “distraer a la sociedad de otro hecho de gravedad institucional: el caso del presidente y la criptomoneda $Libra que la justicia debe investigar con rigurosidad y celeridad”.

A los pocos días, Schiaretti tampoco dejó pasar el episodio sucedido en el marco de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo cuando el tercer vértice del triángulo de hierro, Santiago Caputo, increpó al radical Facundo Manes luego de que éste irrumpiera desde su banca en pleno discurso presidencial con una Constitución en la mano.

El ex gobernador cordobés de fluido contacto con el neurocientífico, rápidamente tomó partida y salió en defensa del dirigente con el que marcó varias coincidencias políticas. “Le expreso mi solidaridad y mi más profundo respeto al Dr. Facundo Manes. Nunca antes había visto un acto institucional desarrollarse con tanta agresividad, maltrato, falta de respeto y sarcasmo. Una lástima. No es el clima que necesitamos los argentinos para resolver los problemas que afectan a nuestro país. Quien gobierna debe tener equilibrio y no debe profundizar aún más la grieta”, sentenció el cordobés.

Si bien todavía no hay acuerdos cerrados, desde el schiarettismo no descuentan un entendimiento electoral con el diputado radical con quien el ex gobernador ya se ha reunido en distintas oportunidades mostrando la decisión de abrir el espacio de centro que construye nacionalmente.