“Ni el juecismo, como así tampoco (Gregorio) Hernández Maqueda, me van a venir a contar las costillas”. “A (Martín) Llaryora algunos en el entorno no lo están ayudando”. “Los radicales con peluca son consecuencia de la coyuntura como antes fueron los radicales K. Pero hay que tener cuidado con enamorarse de la coyuntura”. Cualquiera de las frases que lanzó el intendente de Río Tercero y presidente de la UCR cordobesa, Marcos Ferrer, podrían haber titulado la nota que resume el paso por #MesaChica, el streaming de Alfil.

La conversación a fondo que, además, incluyó el análisis del respaldo individual y partidario al diputado Facundo Manes tras el ataque de Santiago Caputo, duró más de una hora y Ferrer habló de todo.

“Lo del cruce con Manes fue un error político. No se entendía lo que había pasado, pero después cuando lo escuché a Manes me pareció raro”, dijo y agregó sobre el respaldo en redes: “hay una inmediatez porque en el caso mío a X lo manejo yo. Expresa lo que siento, por eso hay otra inmediatez. Pero, más allá de Manes lo hubiera hecho con cualquier diputado. El poder es efímero, los triunfos son efímeros. Lo saludable de la democracia es la alternancia y tu poder se extingue. No es permanente porque algún día te toca estar del otro lado”.

Además, dijo que después hubo consenso para salir a respaldar al neurocientífico desde la estructura del Comité Provincia y señaló sobre los gestos de la UCR en su rol de oposición al Gobierno nacional.

“Hay una especial mirada del radicalismo como no existe con el peronismo. Nunca se señala al peronismo. Pasa eso porque la UCR es un partido institucionalizado, el peronismo es un movimiento que no rinde cuentas”, afirmó Ferrer.

En tanto, en el contexto local de ese rol opositor, Ferrer sostuvo que “al Presupuesto lo acompañamos en general, nos opusimos al aumento de impuestos” y ahí, acerca de la oposición juecista y de bloques unipersonales no respaldó, sostuvo: “algunos no entienden que podés votar una ley en general y de otra manera en contra. A mí no me van a venir a contar las costillas ni el juecismo, ni Gregorio Hernández Maqueda ni los otros bloques minoritarios. Hay una realidad: el radicalismo tiene 170 intendentes y el juecismo, como Hernández Maqueda, no tienen ninguno. Nosotros gobernamos Córdoba, el juecismo no gobernó nunca la provincia”.

Asimismo, sobre una eventual alianza con La Libertad Avanza, Ferrer sostuvo: “veo difícil un acuerdo con los libertarios. Ellos quieren un armado puro. Pueden llevarse dirigentes, si lo meten adentro, pasa a ser libertario. Tenemos una identidad y una marca. Debería haber una propuesta concreta, que venga LLA y diga que quiere hacer un acuerdo y pasará por el congreso partidario. La discusión hay que darla y no enojarse antes de tiempo”.

“Por ahí escucho a Más Radicalismo o a Dante Rossi que nos dicen ‘los radicales quieren’, se arrogan la representatividad y hablan en nombre del radicalismo. ¿Y quiénes son ellos para decir qué piensan o quieren los radicales?”, dijo.

Ferrer sostuvo que Rodrigo de Loredo debe ser el primero en una lista que sea con un frente: “debe ser en un frente y no tengo dudas que quien debe encabezar es De Loredo”.

Acerca de los radicales con peluca, Ferrer dijo que “la coyuntura política hace que haya más movimientos vinculados a lo inmediato. Hoy se llaman radicales con peluca, antes fueron los radicales K. es como hacerse hincha del equipo que sale campeón. Hay que tener cuidado con enamorarse de la coyuntura”. “Si te desperfilas por una moda, sos radical peluca, pero cuando la peluca se vuele te vas a volar con la peluca”, lanzó.

Por último, dijo que lo de los radicales al Partido Cordobés “fue transaccional”, en términos de política y aseguró que “a Llaryora no lo están ayudando”. “Es un tipo que sabe de gestión. Fue intendente de San Francisco, de Córdoba Capital, ministro… y un ejemplo de eso es lo que están haciendo con la oposición en la Unicameral. Es una pavada que le trae consecuencia política. Se mandaron un cagadón con el impuesto. Modificaron la base y no le pusieron tope, y siempre te pasa que hay casos que se te disparan”.

“Tiene un par de actores alrededor que le bloquean lo que piensa y dice la gente. Algunos funcionarios son buenos como es el caso de Manuel (Calvo) y le dicen; y hay otros del ‘sillaryorismo’. Alguno le tiene que decir qué no está bien”, afirmó.

