Por Redacción Alfil

El segundo programa de #MesaChica, el streaming de Alfil, contó con la participación de Walter Nostrala, el jefe del bloque del Frente Cívico en la Legislatura provincial. En medio de una semana donde volvió a agitarse el reclamo a opositor a la gestión del Panal por la cuestión impositiva, y de la presencia del radicalismo en Río Cuarto por la asamblea de la Sociedad Rural, Nostrala sostuvo que hubo coherencia en su fuerza al no acompañar el Presupuesto de Martín Llaryora en la Legislatura el año pasado.

“Fuimos coherentes al no acompañar el Presupuesto el año pasado. Criticamos con argumentos, no votamos, y hoy nos miramos a la cara y decimos que no estábamos equivocados. Aunque eso no nos alegra”, dijo Nostrala al ser consultados sobre si aquella decisión les permitía andar con menos peso en la mochila.

En tanto, acerca de la tensión que se abrió entre el oficialismo y el campo por el Inmobiliario Rural, Nostrala sostuvo: “me sorprende el ruido entre el campo y el llaryorismo. Llaryora perdió la credibilidad con sectores que confiaban y mucho en (José Manuel) De la Sota y (Juan) Schiaretti. Creo que hay una desinteligencia del gobernador ahí porque la gente no puede pagar más. No se le puede cargar un peso más en esa mochila”.

La semana pasada arrancó con la convocatoria de la Sociedad Rural en Río Cuarto para la asamblea en la que trazaron algunos pasos a seguir en torno a la política impositiva de la Provincia. Hasta allá fueron los legisladores radicales, pero hubo ausencia, además del oficialismo, por parte de los juecistas. “No fuimos a Río Cuarto porque no correspondía. Si íbamos, le quitábamos sustentabilidad a un reclamo legítimos. Otros fueron, allá ellos”, puntualizó Nostrala.

“Sabemos que estos sectores nos acompañaron en el 2023 y le íbamos a hacer un flaco favor si nos metíamos en una asamblea de ellos. Pero saben que cuentan con nosotros y tenemos proyectos para presentar. Llaryora tiene que volver para atrás con este impuestazo y debe retrotraer al coeficiente que utilizaron en el 2023”, apuntó el jefe de la bancada del Frente Cívico. Además, sostuvo que “el ministro no dio ni una explicación en la Legislatura. (Guillermo) Acosta llegó esa tarde, lo tiró al Presupuesto y salió disparado. Nunca dio la cara”.

Nostrala también marcó diferencias entre el ajuste de Llaryora y el del gobierno de Javier Milei. “El Presidente hizo un ajuste tremendo y achicó el gasto público, en Córdoba eso no se hizo”, dijo Nostrala. Aunque agregó que “los fondos que la Nación los debe a Córdoba los tiene que mandar. El Frente Cívico va a estar a favor de lo que la gente reclama y a Córdoba le corresponde.

El legislador provincial descartó una candidatura suya este año, reiteró lo que sostuvo el senador Luis Juez y apuntó que “el Frente Cívico va a apoyar la lista del Presidente sin pedir nada a cambio”.

Y, además, apuntó contra la frase del radical Rodrigo de Loredo el año pasado: “creo que a Rodrigo se le escapó cuando dijo que éramos un puñadito de legisladores. Todavía no se disculpó. Nosotros, como bloque, hablamos todo el tiempo con nuestro líder que es Juez, no sé cómo es en otros partidos”.