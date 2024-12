Prunotto: “A la Capital la gobernaron mejor los del interior”

Por Redacción Alfil

La vicegobernadora Myrian Prunotto pasó por #MesaChica, el streaming de todas las semanas en Alfil y habló de todo: la relación con el gobernador Martín Llaryora, la elección 2025, el radicalismo, Rodrigo de Loredo, Marcos Ferrer, las mujeres de la UCR y la gestión en la capital cordobesa. “Tengo memoria selectiva, archivo únicamente lo bueno”, arrancó diciendo la titular de la Unicameral en el streaming.

Y, en el comienzo, respaldó la postulación de la también radical Jéssica Valentini al TSJ. “Me pareció importante la institucionalidad del gobernador, de no haber elegido una justicialista. La oposición era sabido que no le iba a gustar nada y en el oficialismo cada una defiende su espacio, es lícito y es bueno hacerlo, pero me pareció bien lo del gobernador: la vocación de una Córdoba amplia y con independencia en la Justicia”, dijo.

Prunotto también marcó una diferencia entre los parlamentarios de la Capital cordobesa con aquellos del interior. “Los que venimos del interior hacemos. Por ejemplo, cuando se discute un Presupuesto y los que fueron intendentes que tuvieron gestión lo ven. Cuando desde Nación dijeron ‘no a la obra pública’, lo cumplieron. Por eso, para el radicalismo pesó el sostén del Gobierno provincial a las intendencias, por eso el foro presionó; y el Frente Cívico rechaza porque ellos no tienen intendentes”.

La vicegobernadora recordó también cómo la eligió Llaryora para que sea su compañera de fórmula en el 2023 y por qué decidió acompañarlo. “Ahí me dijo te voy a contar todo lo malo que nos va a pasar y todo lo bueno. Sobre todo, la reacción de los compañeros de él”, dijo.

En tanto, con miras a las Legislativas del 2025, Prunotto reconoció que “con Martín no hablamos nunca de candidaturas”, aunque, consultada sobre si el mandatario provincial le pide ser candidata respondió: “el proyecto de Prunotto es Martín Llaryora. Voy a trabajar para el gobernador. Falta mucho para todo eso y hay gente que también puede ocupar ese lugar”.

Al margen de reconocer que “parece que a (Javier) Milei le va a ir bien el año que viene” y que “siempre en las de medio término le fue mal al oficialismo en Córdoba”, habló de otras fuerzas: “El radicalismo debería tener candidato el año que viene. Algunos hacen todo para que el radicalismo desaparezca. Yo sigo siendo radical, por más que digan que me expulsaron, no me expulsaron. Una ficha no me va a hacer más o menos radical”.

“Están flojos de identidad y valores algunos en el radicalismo. Les gustan las ideas libertarias”, dijo y agregó: “para mí, De Loredo y Ferrer no son lo mismo. Marcos tiene más claro el radicalismo”.

Consultada por las críticas de algunas mujeres en el radicalismo, Prunotto disparó: “si hay mujeres radicales que me ponen en la mira… ¿No habrán querido estar acá?”

Por último, dijo que se siente cómoda dentro del espacio que lidera Llaryora, recordó que ella pidió Ficha Limpia hace un año, antes de asumir y dijo que algunos en la oposición “se la pasan haciendo campaña”.