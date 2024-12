Por Redacción Alfil

La dirigente y referente del presidente Javier Milei en Córdoba, Verónica Sikora, pasó por #MesaChica, el streaming de Alfil y habló de todo: la relación con el primer mandatario nacional, el vínculo con Karina Milei, cómo está con el jefe del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, y qué piensa de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“La primera reunión de Milei con Bornoroni la armé yo. Lo llamé en el 2022, le dije qué estábamos haciendo y que habíamos visto su perfil. Lo llamé, le dije que tomáramos un café y lo presenté con Milei”, dijo la dirigente. No obstante, confirmó haber sido excluida del reciente acto de Bornoroni con Karina Milei y Martín Menem; y ratificó que “desde Buenos Aires nos pidieron a Bornoroni y a mí que nos volvamos a juntar. Sé que a él le dijeron lo mismo que a mí”, sostuvo.

“En el 2022 éramos todos parte de una misma fuerza, estábamos todos juntos. Lo que pasó en el medio fue el ego de algunos. Nosotros seguimos en el mismo lugar: defendiendo a Milei como desde el primer día. Ahora cualquiera se pone la peluca”, sostuvo.

“Yo no hice un pacto con Bornoroni, hice un acuerdo de trabajo. Estaban buscando gente desde Buenos Aires que tenía al mando (Carlos) Kikuchi. Estaban midiendo a los que estaban y yo dije que podía aportar una persona y dije ‘este chico puede andar bien’. Nos juntamos a tomar un café, tenía un buen perfil, buen manejo con la prensa y le preguntamos si quería sumarse. Eso fue el 2 de diciembre del 2022”, narró.

“No creo que esté agrandado Bornoroni, tiene un rol. Sabe jugar este juego y entendió cosas que otros no entendimos al principio”, apuntó Sikora y con énfasis dijo: “a mí Milei no me dejó afuera, eso es algo que se instaló acá”.

La libertaria también habló de otros espacios políticos. Por ejemplo, sostuvo que “los radicales tienen una enorme crisis de identidad: están los que tienen peluca, los llaryoristas, los K… siguen metidos en la rosca. Y el PJ cordobés también tiene crisis de identidad”.

En tanto, sobre el vínculo del Presidente con el senador Luis Juez, Sikora dijo: “debe haber un afecto personal de Milei con Juez y es un senador que representa Córdoba, está bien que haya un vínculo institucional. Yo al tema con Juez ya lo cerré. Si quiere ser gobernador que diga qué modelo tiene”, disparó.

Por último, Sikora habló de la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Me gusta Victoria Villarruel, la respeto. Lo que sí, espero que no tenga una postura rupturista” dijo.