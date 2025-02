“Llaryora quiere discutir el modelo de los consorcios camineros y canaleros”

Por Redacción Alfil

“(Luis) Juez y (Rodrigo) De Loredo solos, en esta elección no llegan a los dos dígitos. Por eso se tienen que subir al caballo ganador que es la lista de (Javier) Milei”, dijo el ministro de Vinculación Comunitaria de la Provincia, Daniel Pastore. Frase que resaltó la semana pasada en #MesaChica, el streaming de Alfil que contó con la participación del integrante del gabinete llaryorista.

Siendo una de las personas que más conoce al gobernador Martín Llaryora, Pastore habló de todo. Dijo que la relación entre el gobernador y su antecesor, Juan Schiaretti “está en 10 puntos”, misma puntuación que le dio al vínculo entre el actual mandatario y la vicegobernadora Myrian Prunotto, el intendente Daniel Passerini y la senadora Alejandra Vigo. “Martín es muy agradecido, él no se olvida que, en su primera elección en San Francisco, Schiaretti y, sobre todo, Alejandra, lo respaldaron mucho”, dijo Pastore.

Quien, además, definió la relación entre Llaryora y la diputada nacional Natalia de la Sota, con “un 8”. “Martín habla, es una persona de diálogo”, dijo.

Pastore también resaltó la gira del gobernador por Medio Oriente en busca de fondos y señaló que “Córdoba está muy bien catalogada y nunca entró en default”. “La calificación de la deuda cordobesa es mejor incluso que la del Gobierno nacional. Nos dicen que si Córdoba fuera un país tendríamos acceso sin inconvenientes a los créditos”, sostuvo.

El ministro desestimó que, por ese contexto, el oficialismo provincial se haya despegado de una cruzada que inició en Diputados el bloque que conduce Miguel Pichetto. Aunque sostuvo que, en su momento el silencio de Juez y De Loredo se debía a “una posición incómoda”.

“Es una situación complicada la de nuestros opositores en Córdoba, hay un contexto que es la elección de octubre. Hay dirigentes importantes que no tienen votos, no tienen electorado. Ninguno de los dos, ni Juez como así tampoco De Loredo, llegaría a los dos dígitos con una boleta propia, por eso se ven necesitados de subirse a quienes sí tienen los votos. La gente en octubre va a votar a La Libertad Avanza. Eso les presenta una incomodidad porque sus ideas no encajan con las ideas libertarias. Una cosa es cuando va todo bien, otra cuando las cosas van mal”, afirmó.

En tanto, acerca de la cuestión impositiva Pastore señaló: “si soy opositor y no critico una actualización impositiva no entiendo más nada, pero lo sobreactuaron. Hubo una actualización con tope del 172% en el 99% de los cedulones, lo que queda por fuera es el 1% que son 21 mil casos. El radicalismo acompañó el Presupuesto y ahora sobreactúa”.

Mientras que, no cree que el Inmobiliario Rural esmerile la relación con el campo, repasó las reuniones que el propio Llaryora tuvo con la Mesa de Enlace antes del Presupuesto y en enero por el tema de las retenciones, y dijo que “el gobernador quiere discutir el modelo de los consorcios camineros y canaleros”. “No vamos a tomar decisiones unilaterales, pero hay un nuevo modelo de país que es el retiro del Estado para ceder ante el privado. Si el privado lo puede hacer, claro”.