“Para el Partido Cordobés soy como un primo que no desentona”

El viceintendente Javier Pretto sabe que hay reclamos de los vecinos de la ciudad que se reiteran y que muchos entran en la inevitable comparación entre la gestión actual de Daniel Passerini, y la anterior que encabezó Martín Llaryora. De eso, el presente, el futuro, la decisión de respaldar a Javier Milei en el balotaje 2023, la relación con el Partido Cordobés y los cruces con la oposición habló en #MesaChica, el streaming de Diario Alfil.

“Puede que haya vecinos que, en la comparación con la gestión anterior, crean que estamos quietos. Este año vamos a revertir eso”, dijo Pretto y argumentó: “la gente reclama pavimento, desagües y es una obra cara e importante. Te reclaman bacheo, alumbrado, espacios verdes. Habíamos prometido avanzar con mucho y no pudimos hacer la cantidad de pavimento que nos habíamos propuesto. Pero no sabíamos que íbamos a tener todos los recortes de Nación que tuvimos”, dijo.

Y, además, agregó: “este año vamos a repuntar y tenemos las 800 cuadras de pavimento, de las cuales 550 tienen los caños de cloacas debajo. Esperamos que la recaudación nos acompañe”.

Pretto, en una semana en la que una copiosa tormenta azotó a distintos barrios de la Ciudad y esto alimentó la crítica no solo de los vecinos, sino también del arco opositor que cargó sus dardos en contra de Passerini y Llaryora señaló: “la oposición nos reclama obras que, cuando fueron gobierno, no las hicieron. Pasaron décadas sin obras de infraestructura importantes. Eso es de politiquero. Hay opositores serios con críticas razonables y a otros se les sale la cadena por la ambición de estar en la red social. Se degradan los que hoy reclaman como si no hubieran tenido nada que ver”.

El presidente del Concejo Deliberante se refirió también a su rol dentro del Partido Cordobés y destacó “la generosidad y el trato de todos”. “Para el Partido Cordobés creo que soy como un primo que no desentona, que trabaja en equipo”, afirmó.

En tanto, consultado acerca de a qué excompañero en el PRO sumaría al oficialismo provincial entre Héctor Baldassi, Oscar Agost Carreño y Soher El Sukaría sostuvo que optaría por el ex árbitro. “Sería al primero que llamaría, tuve muchas diferencias con él pero es un tipo noble”.

Por último, dijo que respaldó a Milei en el balotaje porque “de las opciones que quedaron era la mejor” y agregó: “me parecía muy bueno, pero no se puede llevar adelante un plan a los sopapos. Firmamos con las dos manos que haya superávit, pero si no le pagan a la Caja de Jubilaciones, no otorgan los fondos para el transporte, cortan los medicamentos al Pami… es complicado”.

Mirá la nota completa.