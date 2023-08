Prunotto avisó a la UCR que le dará pelea

Por Alejandro Moreno

Myrian Prunotto notificó ayer a los radicales que resistirá las sanciones que le quieren aplicar por pasarse a las filas peronistas en las últimas elecciones -de las que surgió como futura vicegobernadora- y aún más, que podría convertirse en el caballo de Troya de Martín Llaryora en el principal partido de la oposición.

Hace unos días, en el sitio de noticias Letra P, Prunotto manifestó que “un radical auténtico debe conducir la UCR de Córdoba”. El grupo que ella lidera se llama, precisamente, Radicales Auténticos.

Ayer, a primera hora de la mañana, alrededor de las 9.30, Prunotto fue hasta la Casa Radical acompañada por un abogado y una escribana. La esperaban los movileros que habían sido avisados de lo que sucedería. Una vez allí, y como la puerta estaba cerrada, como es habitual que suceda cuando es tan temprano, golpeó. Nadie salió, y ella concluyó entonces que la conducción de la UCR le había negado el derecho a ingresar para dar una conferencia de prensa en la que expondría su punto de vista frente al pedido de sanción que impulsa el Comité Central contra ella y otros dirigentes que fueron candidatos o apoyaron al peronismo en las elecciones.

Prunotto declaró: “Me acusan con liviandad de haberme ido con el peronismo y no fue así; integro una coalición con representantes de veinte partidos”.

“Encima –agregó-, los mismos que me acusan llevaron como candidato a un peronista y, por primera vez en los ciento treinta años de historia, la Unión Cívica Radical no tuvo candidato a gobernador”. Luis Juez, el apuntado por Prunotto, abandonó el peronismo y formó el Partido Nuevo (que luego pasaría a llamarse Frente Cívico) en 2003.

Además, señaló que “si me expulsan a mí tendrían que expulsar también a todos los radicales que en 2019 fueron en contra de la Lista 3, y que son muchos”, en referencia a los que formaron parte de la alianza Córdoba Cambia, aunque la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio los avalara en aquella oportunidad.

“Tendría que estar abierta, porque si no volvemos a la época de facto”, exageró Prunotto en declaraciones a los periodistas. También calificó al presidente del Comité Central de la UCR, Marcos Carasso, como “de facto” porque “se autoprorrogó el mandato”, aunque en realidad esa medida -muy habitual en el radicalismo y que incluso alcanzó a Ramón Mestre cuando ella era mestrista- fue habilitada por el Congreso Provincial.

Prunotto aseguró que siempre “enarboló la bandera de la Unión Cívica Radical”, y por eso insistió con que defenderá su afiliación “hasta las últimas consecuencias”. “A mí me legitimaron los cordobeses que me eligieron”, agregó.

“Ningún afiliado tiene que pedir permiso para entrar a la Casa Radical y menos se lo debe pedir a autoridades ilegítimas que se autoprorrogaron el mandato”, enfatizó.

Recursos legales

Frente a la Casa Radical, Prunotto mostró el documento por el cual designó abogado defensor, que es Alfonso Buteler, y formuló la reserva de recurrir a la Justicia Federal en caso de una sanción.

El texto indica que enterada por las noticias de que “se estaría realizando una investigación sobre mi conducta partidaria” fue a la Casa Radical a “comparecer”.

“Solicito –continúa- que dichas actuaciones se realicen con el debido respeto a mis garantías constitucionales y convencionales”. Y luego incluyó la denominada cuestión de género, aunque las sanciones serían para un número grande de dirigentes, la gran mayoría hombres; para eso, citó a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer”.

Finalmente, expresó que “dejo planteado el caso constitucional para acudir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que cualquier medida en mi contra implicará una grave violación a los derechos de defensa, debido procedimiento previo y de razonabilidad”.

Carasso

Por su parte, Carasso publicó un comunicado en las redes sociales. “Quizás por no frecuentar nuestra Casa Radical –hirió-, Myrian Prunotto no está al tanto de los horarios de atención, de todas maneras, no sorprende semejante circo mediático”.

Dirigiéndose a Prunotto, le dijo: “Pronto tendrás novedades del Tribunal de Conducta partidario, donde podrás defenderte y, fundamentalmente, explicarnos a los dirigentes de toda la provincia cuáles fueron los motivos que te llevaron a tomar la decisión de ser parte de la fórmula del peronismo, al cual históricamente enfrentamos y tenemos visiones distintas acerca de cómo gestionar. Como vicegobernadora electa podrías golpear las puertas de familias y víctimas de la inseguridad, o de jubilados que perdieron el 82 % móvil, o de docentes y médicos con salarios de miseria”.

Rossi

El legislador Dante Rossi (Juntos UCR), acusó al gobernador electo, Martín Llaryora, de ser “es igual al kirchnerismo”.

“Con fondos públicos la manda a Myrian Prunotto a cooptar el radicalismo, tal como el algún momento lo hicieron Néstor y Cristina”, acusó.

Para Rossi, “le hace un daño enorme a la política ver a dirigentes cambiarse de partido para poder ocupar cargos públicos”.

“La coalición que llevó a Martín Llaryora al gobierno se hizo a fuerza de cargos públicos, atrayendo dirigentes radical con pocos escrúpulos y nada de valores. La Unión Cívica Radical no tiene nada que ver con eso”, sentenció.

“Llaryora no tiene respeto por un partido político como la Unión Cívica Radical. Vamos a vivir un tiempo donde se va a profundizar la baja calidad institucional de la Provincia”, se lamentó el legislador.