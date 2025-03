Enroque Corto

Los diputados de la UCR y el PRO en la Vendimia

Como ocurre en marzo de cada año la Fiesta Nacional de la Vendimia obliga a una importante escala de la política en Mendoza, tierra del gobernador radical, Alfredo Cornejo. Y este 2025, en plena coyuntura con todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, no fue la excepción.

Informante Radical: ¡Qué bien nos tratan en Mendoza!

Periodista: Nunca lo dudé que los trata bien a ustedes. Me imagino que trajo algún Malbec para compartir…

IR: Algo hay. No se queje de antemano.

P: Me parece muy bien. Cuente algo.

IR: A eso iba. Bien representado el radicalismo cordobés con los diputados Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning, por el radicalismo, además de la bullrichista Laura Rodríguez Machado.

P: Ajá, todos abonados.

IR: Sí, a todos se los quiere en Mendoza. Estuvieron muy activos ambos el sábado, mucha rosca, se vienen discusiones fuertes en el Congreso y hay que ver cómo se arman las listas. Como le dijo Ferrer ahí a sus colegas en el streaming yo también me inclino por una alianza.

P: Eso dicen ustedes.

IR: Es que sí, solos no se puede. Está muy difícil. Ah, muy solicitada Carrizo ante el rumor que empezó a dar vueltas acerca de un salto de ella a la presidencia de la UCR Nacional de la mano de Cornejo y el correntino Gustavo Valdés.

P: ¡Epa!

IR: Es una posibilidad, se va a trabajar. Veremos….

Los saludos a Passerini por el cumpleaños

El informante de las redes estuvo muy atento en la tarde del domingo para ver quiénes saludaban al intendente Daniel Passerini por el cumpleaños número 60 y quiénes no.

Informante de Redes: Algunos muy eufóricos con el tema del cumple de Daniel…

Periodista: ¿Ah sí?

IR: Sí, sobre todo algunos concejales.

P: Cuente.

IR: Y, el jefe del bloque Martín Simonian, sin dudas.

P: Bien.

IR: Los concejales Diego Casado, Marcos Vázquez y Nicolás Piloni también. El viceintendente Javier Pretto…

P: ¿Llaryora?

IR: No, del gobernador todavía no vi nada. Pero ojo, no es el estilo de él saludar los cumpleaños en las redes. No busque fantasmas.

P: Bueno.

IR: Sigo con el gabinete. Raúl La Cava también saludó, Verónico Bruera lo mismo… no vi nada todavía de Rodrigo Fernández. Pero creo que estuvo en un festejo más personal.

P: Bien, hasta ahí. Le agradezco.

Natalia, no acompañará

En el oficialismo nacional descuentan que los diputados cordobeses del gobernador Martín Llaryora acompañarán desde el Congreso el DNU del presidente Javier Milei para acordar con el FMI.

Informante: Sin embargo, usted se imaginará que de los cordobesistas habrá un voto de resistencia allí…

Periodista: El de Natalia de la Sota.

I.: Claro. La diputada claramente no acompañará un nuevo proceso de endeudamiento para el país.

P.: Bueno, en verdad, no sorprendería esa posición ¿no?

I.: No, para nada. La parlamentaria se ha manifestado siempre en línea con su pensamiento. Es híper crítica de este modelo y no apoyará ninguna medida que considere perjudicial para los argentinos.