Por Bettina Marengo

Martín Llaryora no quiere hacer olas con el proyecto económico y el plan de gobierno del libertario Javier Milei, y va a seguir apostando a mostrarse como un mandatario que da gobernabilidad y previsibilidad al hombre al que el 70% de los cordobeses votó como Presidente. Acaba de recibir avales de la Nación para la toma de deuda para el financiamiento de la autovía 19, el mejor sueño del “modelo cordobés” versión 2025, y para avanzar en el acueducto Córdoba-Santa Fe, proyectos que el sanfrancisqueño quiere mostrar en la campaña para su reelección, dentro de dos años.

Si llega al recinto hoy luego del dictamen que salió ayer de la Bicameral del Trámite Legislativo, su gente en la Cámara de Diputados de la Nación va a acompañar el instrumento enviado por el Ejecutivo (DNU 179/25) para validar las operaciones del Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre la Casa Rosada y el FMI. Es decir, la nueva toma de deuda del gobierno de Milei con el Fondo, por una suma que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, no pudo precisar.

En medio del recalentamiento del dólar no oficial por las versiones sobre modificaciones en el tipo de cambio impuesto por el FMI, y con un mar de incertidumbre de por medio sobre la política de Milei, Llaryora va a replicar la lógica de los gobernadores amigables con el libertario, cuyos diputados, se espera, también acompañarán el DNU 179. “Estamos demostrando coherencia y lealtad con los cordobeses y con el propio gobierno nacional. Lo que dijimos lo hacemos, garantizamos gobernabilidad y no ponemos palos en la rueda del programa económico del presidente en tanto no afecte los intereses de Córdoba”, resultaron cerca del mandatario provincial, donde toman nota de la caída del presidente en las encuestas de opinión.

En la misma línea, los diputados que responden a Llaryora y a su antecesor, Juan Schiaretti, mantendrán la posición de la sesión de la semana pasada de no colaborar con el debate político sobre el escándalo de la cripto moneda $Libra que tiene a Milei, a su hermana Karina y a asesores como Santiago Caputo en el centro de la escena. El argumento es el mismo: es un tema de la Justicia y no de la política. En la sesión especial solicitada por parte de Encuentro Federal para impulsar una investigación del escándalo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutierrez, Alejandra Vigo y Juan Brugge, todos del bloque solicitante, no dieron quórum.

El jefe del Panal siguió la escena política desde Buenos Aires, donde ayer estuvo para disertar en el Latam Forum 2025 organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA), que se realizó en el hotel Four Seasons. El evento reúne a líderes empresariales, inversionistas y funcionarios, y entre los gobernadores estuvieron también Alberto Werelitneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alfredo Cornejo (Mendoza), un trío que combina lo energético con lo minero. Llaryora habló de biocombustibles en su participación en el panel “Cultivando Futuro”, donde estuvo con la gerente General de PepsiCo en Argentina y Uruguay, Mariana Gallo, y el director de Sostenibilidad de Adecoagro, Alejandro López Moreira.

En ese evento, Llaryora desplegó el manual cordobesista y se diferenció de Milei sobre obra pública, los acuerdos público-privado y agenda 2030. “La infraestructura es la madre del desarrollo. En un lugar donde no hay electricidad, ni gas, ¿quién va a invertir? Eso es una tarea, un trabajo que requiere del trabajo conjunto del sector público y privado”, sostuvo y dijo que “negar la relación entre infraestructura y desarrollo es prácticamente no conocer el vínculo estrecho que existe entre desarrollo y empleo”. Sin mencionar el decreto de ayer del ministro Federico Sturzenegger, el 196/25, que autorizó la apertura de la importación de autopartes, una medida que afectará el sector metalúrgico de Córdoba, Llaryora habló de la importancia de las obras como canales de riego de desagüe para hacer frente al cambio climático y citó la articulación entre el Gobierno de Córdoba y los Consorcios Camineros para llevar adelante obras viales y de canales en la provincia. “Es el modelo Córdoba y la política de trabajo conjunto con el sector privado con incentivos fiscales”, destacó.