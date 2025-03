¿Retoques?

En días de varios comentarios respecto a la situación del gabinete de Guillermo De Rivas, el periodista consultaba con su informante en el peronismo.

Periodista: Che, hay rumores de retoques en el equipo del intendente. ¿Sabe algo?

Informante: Puede ser que haya ruido, pero no crea todo lo que ve.

P: ¿Seguro? Hasta se habla del viernes como fecha de anuncios por este tema.

I: No tengo esa información. Dudo que sea real, pero no sé.

P: Misterio. Yo le consulto porque lo leo en redes y después se acerca algún dirigente radical a preguntarnos, como si ustedes nos contaran todo (risas).

I: ¡Salga de las redes! Y dígale a los radicales que se ocupen de su bando, que anda más complicado que el nuestro. ¿Listo? Mire que estoy a mil…

P: Espere, déjeme seguir preguntándole. Alguien me sugirió que los cambios venían de la mano de más áreas. Es decir, que podía agrandarse el equipo en estos días. Con nombramientos y demás.

I: ¿Qué? Mala información. Es más, si hay cambios no será para sumar gente porque sí, sino para organizar mejor el equipo.

P: ¡Entonces sabe algo!

I: Yo solo digo lo que se comparte entre grupos. ¿Mire si el intendente va a nombrar más gente cuando la gente insulta el agrandamiento del Estado? ¡Están locos!

P: ¿Entonces? ¿Qué puede pasar?

I: No veo mal que un intendente revise su gabinete y vea qué puede cambiar para que la gestión fluya mejor. Si hay que unir áreas en una secretaría o eliminar algunas subsecretarías, no lo sé. Pero no hay que escandalizarse porque es parte de ser intendente.

P: Entonces, ¿se vienen cambios?

I: ¡No le estoy confirmando nada! Esto es todo hipotético. Lo que sí puedo decirle es que el equipo municipal está en evaluación todo el tiempo. Me consta. Nadie tiene coronita.









“Leoncito”, de visita por el Congreso

El periodista recibía el mensaje de su informante en las filas libertarias, quien comentaba sobre la presencia de un joven libertario de la región en la sesión del Legislativo nacional.

Informante: Mire… de a poquito, van llevando leoncitos al Congreso para que vean de qué se trata la experiencia.

Periodista: ¿Y esto?

I: Desde uno de los balcones del Congreso, posa para la foto Felipe Dadone, un joven militante de General Cabrera, de La Libertad Avanza Juárez Celman. “Apoyando las ideas correctas del país desde el Congreso de la Nación”, subió el pibe a sus stories.

P: No lo conocía. ¿Fue llevado por alguien?

I: Gabriel Bornoroni, seguro. Parece que le cayó bien al diputado en una de las actividades que hicieron últimamente. Creo que fue la del jueves pasado en La Urumpta.

P: Pero, ¿a qué fue?

I: De visita. A conocer. Turismo libertario (risas). Pero es uno de los chicos que están trabajando para militar fuerte la lista libertaria en Córdoba, entre los del sur. Andan atrás de Laura Soldano, que seguramente sea candidata si van con lista propia.

P: ¿Cuántos años tiene?

I: Calculo que veinte. Son todos así de chiquitos (risas).

P: Futuros concejales, intendentes, legisladores…

I: Diputados, por qué no. Si es que todo esto dura lo suficiente.







Paro “contundente” en la UNRC

El periodista consultaba con su informante en la Universidad Nacional de Río Cuarto sobre las repercusiones del paro por 48 horas.

Periodista: ¿Qué me puede decir del paro del lunes y martes?

Informante: Que fue contundente. La verdad, por cómo habíamos terminado el año pasado, me sorprendió.

P: ¿En serio?

I: Casi 95 por ciento de acatamiento entre los docentes. Entre ellos, están los mismos que el año pasado pedían no cortarles las clases a los chicos. Doy fe de que pararon hasta los más mileistas, así que evidentemente está complicada la cosa.