Enroque Corto

Todos a la RAP

El periodista llamó a su informante, con el que no hablaba hace varios días. Esperó encontrarse con varias novedades, pero en su lugar, se enteró de esto.

Periodista: Amigo, varios días sin hablar con usted. Me imagino que tendrá mucho que contarme.

Informante: Estimado, lamento decepcionarlo, pero no es el caso. El diputado está en el RAP, en España. Así que, hasta que no vuelva, no voy a tener mucho para comentarle.

P.: Bueno, puede empezar por contarme qué es el RAP.

I.: Ja, ja… mala mía… di por sentado que lo sabía. El RAP es un simposio que se celebra en Madrid, organizado por la Red de Acción Política con la colaboración de distintas universidades, que este año se llevará a cabo entre el 23 y el 28 de marzo. El evento reunirá a 35 políticos y 35 dirigentes empresariales para discutir temas como el contexto global, los desafíos de la democracia, el desarrollo, los vínculos comerciales entre América Latina y la UE, y el impacto de la Inteligencia Artificial. E incluirá conferencias y paneles de discusión con la participación de académicos y especialistas de diversas instituciones.

P.: Ajá… ¿y de acá quienes fueron?

I.: Ufff… varios. Le tiro los nombres que se me viene rápido a la cabeza. Están invitados Rodrigo De Loredo, Alejandra Torres, Osvaldo Giordano, Belén Avico, Ignacio García Arezca y Luis Picat. Pero a nivel nacional podría contar varios más…

Llaryora anunció ampliación de la Maternidad

Informante: Fue un anuncio estratégico, donde Llaryora además se solidarizó con las madres víctimas de la causa del Neonatal, el pleno juicio por estos días con funcionarios de Schiaretti sentados en el banquillo de los acusados. Alfil: Y además, encaja con una situación concreta: mucha gente se queda sin obra social o prepaga y tiene que acudir al sector público. Informante: Usted lo ha dicho. Por eso Llaryora habló de "una decisión política" de sumar veinte nuevas camas en neonatología, "transformando a la Maternidad en un Centro Modelo de Atención de bebés recién nacidos más importante del interior del país". Es como la contracara de Milei. Alfil: Habrá que ver si la gente lo ve así. Informante: Como sea, la Maternidad Provincial tendrá 87 camas. El gobernador agradeció a todo el personal de salud por su labor diaria. No es casual, no falta mucho para que empiecen las nuevas paritarias con el sector. El gobernador Martín Llaryora reunió a gran parte de su gabinete y a la vicegobernadora Miryan Prunotto para anunciar la ampliación en un 30 % de las camas para bebés recién nacidos en la Maternidad Provincial.

Suena Lemos para tomar las riendas de la UCR en Colón El convulsionado clima que vive la UCR en el departamento Colón abrió varios análisis en los últimos días. Pero hay uno que involucra al intendente de Río Ceballos, Ezequiel Lemos. Informante Colón: Hace mucho que no hablamos, me dejó de dar bolilla directamente. Periodista: Estaba a punto de reclamarle lo mismo. Ni un WhatsApp, nada… IC: Por eso retomo el vínculo. Tengo varias novedades pero vamos a ir con una que puede traer cola. P: ¿A ver? IC: Como bien sabrá el clima dentro del radicalismo en el departamento no es el mejor. Ni hace falta que le explique lo que está pasando en las últimas semanas y que involucran casualmente a dirigentes, hombres y sobre todo mujeres, de la región. P: Lo sé. IC: A raíz de esto me contaron que existe una posibilidad concreta de apostar a un nombre para reconstruir el partido, agarras las riendas de la UCR y normalizar el sello. P: Apa, qué pretencioso todo. IC: Y, las cosas son así viejo. De lo contrario no sirve. Anote al intendente de Río Ceballos, Ezequiel Lemos para eso. Pongale fichas. Es joven, ya tiene gestión, buenas relaciones… P: Bueno. IC: Téngalo en cuenta, sé lo que le digo. Le mando un abrazo.