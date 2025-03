Enroque Corto

Bullrich viene y Quinteros complicado con los "buenos de azul"

Viene Patricia Bullrich a Córdoba, tiene actividad con la Provincia, pero a Quinteros justo lo agarra con (otro) problema con la Policía. Con la visita, la ministra primerea a Mauricio Macri, que viene el viernes, con una agenda que estaría más acotada de lo pensado.

Informante: La ministra de Seguridad Nacional viene este jueves a la ciudad de Córdoba, al acto de cierre del curso avanzado en la lucha contra el narcotráfico, de la Región Centro.

Alfil: Es una actividad conjunta con la Provincia.

Informante: Así es, estará el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros y muchos invitados.

Alfil: Mal momento para Quinteros. Acaban de detener a un grupo de policías por la muerte de un hombre al que debían contener en una estación de servicio de la Ciudad. A propósito, es casual que Bullrich venga justo un día antes del viaje previsto de Macri?

Informante: El encuentro del jueves fue organizado hace mucho y se hace en todas las provincias. Lo que sí, le digo que Macri no tendrá la actividad que pensaba tener en Córdoba.

Alfil: ¿Ah no?

Informante: No. Por ejemplo, parece que no va a Villa Allende ni a Sierras Chicas, porque en esa zona está muy caliente el tema de la intendenta de Mendiolaza, Adela Arning, a la cual le iniciaron el proceso de destitución.

Gambeta a los estatales

El periodista recibió el llamado de su informante gremial, que por momento nos parecía poder disimular su molestia.

Informante Gremial: Tengo algo para contarle.

Periodista: Por su tono, supongo que no es algo que le haga mucha gracia I.G.: Mire, gracia no me hace, pero no deja de tener su humor esta historia… P.: A ver… I.G.: Usted recordará, de cuando veníamos siguiendo el día a día de la negociación entre los docentes y la Provincia, que uno de los puntos que incluyó el Gobierno para que la UEPC terminará aceptando la oferta fue la suspensión del FOSAET… P.: Lo recuerdo, claro… si no llegan a hacer diez días de que hablábamos de esto… I.G.: Bueno, mientras en la mesa de negociación la Provincia aceptó mantener suspendido el FOSAET para los docentes, por afuera, APROSS acaba de aumentar un cuarenta por ciento el FEC, más conocido como Fondo para Enfermedades Catastróficas, que tiene que pagar todos los afiliados.

El dilema de algunos radicales por los correligionarios con peluca

El futuro de los radicales con peluca por los que algunos integrantes de la cúpula de la UCR insisten con su expulsión tendrá su veredicto en casi un mes. O, en realidad, tendrá un panorama más claro acerca de qué pasa con los diputados que continúan dentro del bloque de Rodrigo de Loredo y donde, como se sabe, se encuentra el cordobés Luis Picat.

Informante Radical: Estoy preparando los botines… afilando los tapones le diría.

Periodista: Epa, ¿se anotó para algún torneo de fútbol?

IR: No, para la Convención Radical y le digo que no difiere mucho. Hay que ir a raspar de lo lindo.

P: Sí, algo se viene contando.

IR: A ver, le digo cómo viene la mano. Uno como radical y cordobés quiere que se los respete a los nuestros y estamos pensando en ir para dar todo ese respaldo. Sobre todo, porque entendemos que la UCR debe dejar de ser manejada por algunos porteños que no entienden más allá de unas manzanas alrededor del Obelisco.

P: Ajá…

IR: Pero los veo a algunos de los muchachos muy tranquilos y del otro lado están los campeones de la rosca. Ya están poroteando, punteando el padrón, metiendo mano para ver qué daño hacen. Hay que estar tranquilo porque uno cree que los gobernadores van a respaldar al interior, aunque nunca está de más caminar un poco, ver qué se dice. Los veo relajados a algunos que tienen poder de injerencia en el partido y están con los peluca.

Riutort se peleó en redes contra un usuario que atacó una falsa cuenta de Cristina…

El Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia dejó algunos comentarios que circularon con fuerza en las primeras horas de ayer. A nivel nacional, la polémica sobre si Agustín Laje había cobrado o no los 50 mil dólares para protagonizar el video de 20 minutos que difundió -si, no promocionan, difunden- desde el Gobierno nacional. Y en Córdoba, además de las presencias en la marcha, otros se entretuvieron en redes.

Informante Tuitero: Acá, yo de nuevo…

Periodista: No me venga con perlas del archivo, cómo tuiteaban antes y cómo lo hacen ahora. Traiga algo piola.

IT: Si, esto es piola. Definitivamente hay gente que entiende muy poco y no se lleva muy bien con las redes al parecer.

P: A ver… cuente.

IT: Esto es así. Me puse a ver algunos tuits y me encuentro con uno de Olga Riutort muy enojada contra otro usuario que se estaba peleando con una cuenta falsa de Cristina Fernández de Kirchner.

P: ¿Cómo?

IT: Le explico. Un usuario puso en su cuenta una foto de CFK en el perfil, la tilde azul de verificado pero ¡no es la expresidenta! Y al parecer, Olga creyó que sí y saltó a defenderla cuando otro tipo en Twitter (X) la cruzó a la falsa Cristina por un video que puso de la película Argentina 1985.

P: En cosas importantes.

IT: Yo digo, si no entienden, o no se observan que son cuentas falsas, qué hacen en las redes. Córranse un rato, ya está. Le mando un abrazo.