Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









Juventud juecista pone fichas en Río Cuarto

La cronista recibía un mensaje del integrante del Frente Cívico sobre la visita de referentes del espacio a nivel provincial.

Integrante FC: Vino gente de Córdoba hace unos días. Entre ellos, Facundo Nostrala de la Juventud del Frente Cívico. Se está buscando fortalecer el espacio en el interior porque se ve potencial por estos lados. No se olvide que a Luis Juez le fue bien en esta zona, tanto en las legislativas del 2021 como en las últimas elecciones a gobernador.

Periodista: Me pareció ver algunas fotos. ¿Cómo viene la organización?

I FC: La idea es fortalecer bastante la pata juvenil del FC. Se ha planteado trabajar en la formación política y hacer hincapié en la capacitación de los jóvenes. Así como ahora hay una pata estudiantil en la UNRC, poder pensarla también en los secundarios, por ejemplo. Hay muchas ideas interesantes. Todo esto también va un poco en línea con la importancia que queremos que tengan nuestros dirigentes en la ciudad: tanto el concejal Pablo Benítez como el presidente de la Juventud, Jonatan Moreno.

Periodista: ¿Algo que nos pueda adelantar sobre Benítez? Parece que quiere jugar fuerte como referente del juecismo en el sur.

I FC: Está claro e incluso también hay proyección más a largo plazo. Ya se va a enterar seguramente.

El factor negacionista

La periodista recibía un mensaje del informante sobre el posteo de un referente político local vinculado a Encuentro Republicano Federal. Se trata de Martín Ortíz, un dirigente que ha acompañado a diversos espacios políticos locales y, en la última elección municipal, respaldó al intendente Guillermo De Rivas. En uno de sus últimos posteos en Facebook, Ortíz citó a Luis Labraña (ex montonero que puso en duda la cifra de los desaparecidos en la última dictadura militar) y consideró: “Por una memoria, verdad y justicia completos”. En otro posteo, agregó que “es el deber de todo ciudadano que ama a su Patria y defiende sus instituciones mostrar siempre la verdad. Esta guerra aún no termina. No hay plena memoria, ni verdad, ni justicia”.

Informante: Hoy le traigo uno de esos hallazgos que solo basta con tener acceso a las redes sociales. Y conocer un poco el terreno político, claro (risas).

Periodista: Me interesa, ¿qué encontró?

I: Dichos negacionistas, que lamentablemente son cada vez más comunes en estos tiempos. Quizás para muchos pase desapercibido porque no es alguien que ocupe algún cargo ni nada por el estilo pero no deja de ser un referente político que acompañó al actual intendente. Fíjese (envía link).

P: Diría que es fuerte, pero lamentablemente leí cosas peores en las últimas horas. De todos modos, me interesa saber el tema de su rol durante la campaña.

I: Si chusmea un poco más, va a ver varias publicaciones donde Ortíz pide votar por De Rivas También hay un posteo donde el propio De Rivas le agradece a Ortiz por haberlo invitado a una reunión con vecinos del barrio Hipódromo, cuando él era candidato. En otra publicación, el ERF le agradece a De Rivas por haberlos sumado a su alianza. En fin, hay material de sobra como para saber en dónde estaba parado en el último año. Sin embargo, unos meses antes, no estaba con el actual intendente sino con el actual concejal de Primero Río Cuarto, Gabriel Abrile. Incluso fue candidato a concejal en su lista cuando compitió en la interna del 2023. Y antes, si mal no recuerdo, acompañó a Luis Juez en su candidatura a gobernador.

P: Muy buena data. Aunque me da la impresión de que nadie se va a “hacer cargo” de estar vinculado a este dirigente. ¿O sí?

I: El intendente fue a la marcha del 24M y eso basta para despegarse de estos discursos. Aunque no deja de ser algo similar a lo que le pasó a Abrile en 2020 cuando se lo señaló por haber tenido a un negacionista (Carlos Borsato) entre sus asesores. Con la diferencia de que acá no es un asesor, sino alguien de un espacio que se sumó a la alianza. Pero bueno, un hallazgo es un hallazgo y quería compartirlo.

P: Dijo que seguramente el peronismo se iba a despegar de estos dichos pero no habló de los otros espacios (risas).

I: Es que ahí ya no estoy tan seguro. ¿Sabía que hay radicales que ya se asumen como de derecha? Para mí eso no es tan compatible con los principios del partido pero no voy a ser yo quien les diga como autopercibirse (risas).

Preocupación empresaria

El periodista dialogaba con el empresario por la presentación de un nuevo programa del Gobierno local, “Río Cuarto Competitivo”.

Periodista: Vi que hubo convocatoria de empresarios en el CECIS (Centro Empresario, Comercial, Industria y de Servicios) con el intendente (Guillermo De Rivas).

Informante: Sí. Se lanzó un programa nuevo que se va a centrar en capacitar y generar espacios de trabajo en red que potencien al sector. Articulación público-privada como se dice. Ojalá rinda.

P: No lo noto muy esperanzado, ¿puede ser?

I: Es que el problema es más grande y preocupa lo poco que se habla de esto. Es necesario capacitar y formar a trabajadores para que respondan mejor a las necesidades de esta época, pero no sirve si siguen existiendo condiciones desfavorables para todos. No sé si vio, pero los números nos cuentan que han empeorado la mayor cantidad de rubros de la industria local. Las ventas han subido, pero es lógico porque a comienzo de año siempre pasa. El tema es que se tiene que sostener y, si las cosas siguen así, no hay fe de que mejore.

P: ¿Seguro? Yo escuché a gente de su sector confiando a ciegas en la forma que viene manejando la economía el Gobierno nacional.

I: Nadie se anima a reconocer que se han equivocado de diagnóstico. Algunos están bien, más que bien. Pero la mayoría está padeciendo este momento. Dependemos del poder adquisitivo del consumidor y la verdad estamos frente a la situación más dura de los últimos tiempos.

P: ¿Con la inflación en caída?

I: Sigue siendo alta si los sueldos no mejoran al mismo ritmo. Nadie habla de lo duro que es para los empresarios subsistir en el esquema de servicios que tenemos actualmente. ¿Sabe si la mayoría puede pagar la luz? Yo sí y le confirmo que están todos cortando clavos para llegar a pagar las cuentas, los sueldos y que quede algo para que el esfuerzo sea recompensado. No hay chances de que esto siga así y no terminemos chocados.