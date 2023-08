Por Gabriel Abalos

Una obra para asistir con casco

En la sala Azucena Carmona del Teatro Real se estrena una experiencia teatral inmersiva: Pneuma, paisajes del vacío, obra a la que los espectadores asisten usando cascos de realidad virtual. La dirigen Sergio Ossés y Javier Artaza y se podrá ver todos los jueves de agosto en dos horarios, a las 19.30 y a las 21.

La realidad virtual y la presencia actoral conviven en esta experiencia sensorial y dramática, en la que se aborda en un lenguaje poético y onírico las vivencias afrontadas por la humanidad al declararse la pandemia de COVID-19. El auxilio de textos shakespearianos pone en reflexión profunda esta dramaturgia de Awka Lagos, sobre un actor que, a punto de estrenar una versión de Hamlet, cae gravemente enfermo. Les toca a los espectadores recorrer de manera inmersiva y dual pasillos teatrales y de hospital, salas y camerinos.

Una producción de Distópico Teatro con la actuación de Lucas Goria, música de Pablo Behm, y una nutrida colaboración actoral. Entradas $ 2500 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Los payasos, familia disfuncional

Tomás Quintín Palma trae a Córdoba La Violencia de la Ternura, un espectáculo cuyo personaje -u objeto de dedicatoria- es el célebre payaso rosarino conocido como Piripincho Rigattuzzo, tío de Quintín, quien a su vez es hijo, sobrino, hermano, primo de payasos rosarinos, y concibió este show para superar el trauma. Nacer y crecer en semejante familia puede requerir del aprendizaje de que no todo es humor en la vida, ni siquiera en la misma vida del payaso, tras quitarse el maquillaje. De esa familia se ríe y se cura Quintín, acompañado por Pol Medina como músico en escena y por su propio hermano Nicolás Palma Kreig evocando a los payasos rosarinos de pasada generación familiar, y sus yeites. Dirigida por Toto Castiñeiras. En Studio Theater (Rosario de Santa Fe 272), hoy a las 21, entradas desde $ 3.500, en venta en Alpogo.com.

Dos películas argentinas en estreno

Este jueves llegan dos estrenos al Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49). Hoy a las 15.30 y 20.30 se proyecta Noh (2022) coproducción de Argentina y Japón dirigida por Marco Canale, Juan Fernández Gebauer e Ignacio Ragone. Chiyoko ha quedado viuda y le han legado en herencia un viejo teatro en Tokio. La sala estuvo consagrada a la tradición del Noh, género lírico japonés que se remonta al siglo XVII, y la dueña enfrenta el desafío de salvar ese espacio. Para ello, decide montar una obra que tres jóvenes directores argentinos ensayan con unas ancianas japonesas. La obra es fruto de una experiencia anterior en una villa porteña, un dispositivo orientado al rescate de las propias tradiciones. Un planteo intercultural y un filme atractivo entre la ficción y el documental.

A las 18 y a las 23 va el otro estreno, Blondi (2023) debut como directora de Dolores Fonzi, sin dejar de ser una de las protagonistas. La actriz interpreta a la madre juvenil de un hijo adolescente, cuyas edades los acercan a ambos como generación, lo que produce una relación de infrecuente empatía, borrando casi los roles tradicionales del parentesco sanguíneo. La película marcó un comienzo muy promisorio para Fonzi, por su entusiasta recepción.

Tres días de Festival en democracia

De hoy al sábado se realiza en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria (Av. Haya de la Torre) el Festival Escenas en democracia, organizado por Cultura de Extensión UNC. Se presentarán seis espectáculos a los que el público podrá acceder con contribución voluntaria. Desde las 19, y a las 19.30, este jueves se pondrá en sala la obra Desaparecí, dos veces, de Apenas Teatro. La pieza trata sobre Martín, un desaparecido cuyo expediente no existe, por lo que no puede considerárselo ni desaparecido, ni vivo, ni muerto, lo que él mismo puede comprobar en la oficina estatal correspondiente. Una secretaria bien intencionada trata de recuperar por escrito la historia de Martín, pero por tratarse de un homosexual, esta es rechazada. Forman el elenco varios artistas y técnicos galardonados. Actúan Florencia Ramonda y Ezequías Litwin, bajo la dirección de Pablo Facundo García y la asistencia de Juan Rojo. Diseño escenográfico y lumínico de Germán Falfán González, diseño y realización de vestuario por Ana Rojo. A las 21.30 se verá Las luciérnagas no queremos que nos escriban, de Jesica Orellana y Emilce Martínez, una historia donde las luciérnagas representan a la comunidad trans argentina y su lucha en pedido de derechos democráticos.

Más noticias de la escena local

• La Sapo, en Sindicato de Maravillas (Libertad 326) de jueves a sábado. Dos voces indagan en los cruces entre teatro, poesía e instalación visual para ofrecer una propuesta escénica de gran poder evocativo. Explora universos femeninos y suburbanos en una atmósfera nocturna poblada de violencias. Sin embargo, un amor que llega se impone a la crueldad. Dramaturgia y dirección de Ignacio Tamagno. En escena Eva Bianco y Carolina Saade. Producción general de Un día perfecto. Hoy a las 21, entradas $ 2500 en www.antesala.com.ar

• Varieté Solidaria de Escenas Teatrales. A las 20 en el Auditorio de Radio Nacional Córdoba (Santa Rosa 241). Función a beneficio de Una Gota de Salud, que brinda atención médica y nutricional a familias necesitadas en el noroeste cordobés. Elencos Concertados, con dirección de Enrique Giungi harán reír y conmover al público. Se solicita colaborar con alimentos no perecederos, productos cerrados y sanos con largo vencimiento (leche en polvo, azúcar, arroz, yerba, fideos, legumbres y aceite).

• En Centro Cultural María Castaña (Tucumán 260) se pone Cuarta Boda de Sangre. En la pacífica localidad de Salem, un grupo de niñas acusadas de practicar brujería son condenadas a morir. Veinticuatro actores y actrices en escena recrean lo ocurrido durante ese juicio sumario donde la religión, la opresión y el poder tomaron la palabra. Dramaturgia de Julieta Palomeque, dirección de Paz Fernández y Camila Michelini. A las 21, entrada general $ 2000.