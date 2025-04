Enroque Corto

Ferrer con Quinteros por Seguridad

El intendente de Río Tercero finalmente formalizó el ingreso del municipio al programa provincial de Guardias Locales de Prevención y Convivencia.

Periodista: Suscribió nomás el intendente radical, era uno de los que faltaba de las ciudades más grandes, ¿no?

Informante: Así es. Igual la verdad es que Ferrer mostró siempre buena voluntad era cuestión de tiempo. Ayer en un pequeño acto, el intendente de Río Tercero se reunió con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el secretario General de la Gobernación, David Consalvi; y con el secretario de Prevención y Coordinación, José Gualdoni.

P.: Algunos intendentes habían objetado que en algún punto la ley deslinda sobre ellos la responsabilidad de la seguridad que es provincial …

I.: Mire, Ferrer en eso fue muy claro, consideró que los intendentes ya no pueden mirar para otro lado. De hecho, ayer cuando hizo uso de la palabra destacó el trabajo conjunto de la Provincia con su municipio. Mientras que a su turno Quinteros devolvió la gentileza y habló de "la confianza mutua y el trabajo conjunto para reforzar la prevención y la seguridad ciudadana". Como verá, sobra amor acá (risas).

P.: Hasta que llegue la campaña…

I.: Mmm…ojo que el Partido Cordobés sigue en modo Pac Man.

Llaryora en Río Ceballos El gobernador Martin Llaryora sigue de recorrido por el interior. Hoy va al departamento Colón. Informante: Hoy martes, Llaryora va a estar en Río Ceballos, donde va a inaugurar la Escuela de Formación Profesional de barrio Loza y la del barrio Lomas de Chañar. Alfil: Agenda educativa. Informante: Si, va a estar el ministro Ferreryra, de Educación, el ministro Calvo, de Gobierno, y el ministro Brandan, de Cooperativas, oriundo del departamento Colón. Alfil: Toda una bajada del gobierno a un departamento importante electoralmente. Informante: Asi es.

Los confirmados del 10-A

El informante gremial llamó al periodista, que lo había andando buscando para preguntarle cómo madura el tercer paro general de la era Milei.

Informante Gremial: Amigo, ¿cómo anda? No lo pude atender más temprano, estábamos reunidos con los compañeros…

Periodista: Estimado, no hay problema. Seguramente no iba a poder contestar mi pregunta si me atendía antes de que terminara esa reunión…

I.G.: En efecto. Usted me debe estar buscando para saber quiénes se anotan al paro del jueves, ¿verdad?

P.: Exactamente.

I.G.: Anote entonces. A la UEPC cuéntela adentro. A los Judiciales, al SEP y al SUOEM, también.

P.: Pleno entre los públicos. Pasemos a los privados.

I.G.: Ahí hay posturas diferentes. Sobre todo, por el tema de que hay servicios esenciales de por medio. La UTA, por ejemplo, respalda el paro, pero no puede parar. Los bancarios sí se suman.

P.: ¿Agec?

I.G.: Esa es una buena pregunta. Todavía no hay información.

P.: Lo llamo mañana entonces, a ver como avanza el tema.