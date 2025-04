Enroque Corto

El proyecto oficialista para regular Uber llega al Concejo

El informante del Concejo llamó al periodista, para que no pasara por alto el dato.

Informante del Concejo: Amigo, le adelanto algo. Entra al Concejo el proyecto del oficialismo para regular Uber.

Periodista: Ja, ja… estuvieron rápidos. Su va a compatibilizar con el proyecto de Rovetto Yapur, el de Huespe y el de la UCR.

I.C.: Va a haber debate y, seguramente, vamos a tomar todos los elementos para sancionar la mejor regulación posible.

P.: Qué respuesta de cassette... afloje… si me gustara aburrirme iría a las conferencias de prensa…

I.C.: Ja, ja… no hay mucho por develar que usted no se haya imaginado de antemano. La posición del oficialismo era no regular, peeero… ahora que hay fallo del TSJ y no queda otra, no vamos a regalarle la buena noticia a la oposición…

P.: Así me gusta. Realismo. Y mejor ni entremos en el tema de cómo se gestó ese fallo… Que prefiero ni preguntar…

I.C.: Usted es demasiado desconfiado. Nosotros somos el Peronismo Republicano, no lo olvide.

P.: Claro, claro... Bueno, estamos en contacto.

De la Sota sobre la comisión

La diputada Natalia de la Sota defendió su posición en la sesión donde se aprobó la comisión investigadora del escándalo Libra.

Informante: No solo defendió su posición, sino que se mostró sorprendida por la posición del cordobesismo.

Alfil: ¿Qué dijo?

Informante: Hizo referencia al quórum y a la decisión del cordobesismo de no acompañar las distintas iniciativas del temario. "Yo en este caso no puedo explicar lo que no sé y no entiendo. Yo puedo opinar sobre lo que creo hay que hacer. Mi postura siempre va a ser esta, la de poner un límite y ser una oposición clara y concreta a lo que Milei plantea que es un conflicto permanente, un ajuste permanente".

Alfil: Se mantiene en un postura muy crítica a Milei.

Informante: Habrá que ver si esa posición le termina dando un lugar expectable en la lista de diputados del cordobesismo.

Alfil: ¿O de otro espacio?

Informante: Mmmmm

Función en continuado

El informante legislativo estaba con ganas de conversar. Entonces, se hizo una pausa en la linda tarde de otoño y llamó al periodista por varios temas.

Informante Legislativo: ¿Cómo anda?

Periodista: Acá estamos, a las corridas para variar. ¿Usted qué dice?

IL: Varias cositas lindas. Escuche bien, ¿usted es muy joven pero se acuerda cuando en los cines había funciones en continuado?

P: La verdad que no. No llegué a esa época del cine en continuado.

IL: Vamos, no se haga el pendex. Bueno, lo de la 5ª sesión ordinaria de la Legislatura es más o menos así. Los muchachos cortaron el miércoles, porque aparte arrancaron más tarde teniendo en cuenta que hubo homenajes, se discutieron buenos temas como es el de los aranceles de los abogados, por eso la presencia del ‘Turco’ Bittar, presidente del Colegio de Abogados.

P: Así es.

IL: Sí, estuvo por el tratamiento del nuevo código arancelario y mejoras en los honorarios. Pero, más allá de eso, la sesión se interrumpió, entró en un cuarto intermedio y sigue el lunes.

P: ¿Cómo?

IL: Claro, por eso le dije lo de ‘en continuado’. El lunes hay sesión a la mañana, como contó Alfil hoy (por ayer) y termina la 5ª y arranca la 6ª sesión. Todo junto antes del miércoles santo, semana con finde XL hay que aprovechar.

Guiño de las 62-O al Panal

El informante gremial llamó al periodista, que había olvidado conversar con él sobre el paro general de la CGT.

Informante: Amigo, esperé su llamada, pero no llegó.

Periodista: Estimado, tiene razón, fue un día agitado…

I.: No pasa nada. Sólo quería darte un detalle que omitió. En la movilización del miércoles hubo un gran ausente, no estuvimos nosotros…

P.: Es verdad. Reparé en el asunto, pero no lo llamé. ¿A qué se debió la ausencia?

I.: Mire, nosotros formalmente adherimos al paro de la CGT. Sin embargo, preferimos no movilizar. Supusimos que la movilización iba a incluir consignas en contra del Gobierno Provincial que nosotros no compartimos. Considérelo un gesto con el Centro Cívico…