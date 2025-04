Los motivos que dividen al radicalismo de cara a la Convención Nacional

Por Carolina Biedermann

La Mesa Nacional de la UCR definió que el próximo 25 de abril se reunirá la Convención Nacional del partido, en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo es empezar a dibujar el destino anual de cara a las elecciones.

Con el partido dividido y atravesado por las diferentes posturas, frente al gobierno de Javier Milei, el órgano encargado de forjar las alianzas pretende discutir su postura, en la que hasta el momento parece prevalecer la libertad de acción para las distintas líneas.

Córdoba, como todas las provincias, con autonomía de forjar sus propias alianzas, también llega divida y resuenan más las ausencias que las presencias en la reunión nacional.

Por el momento se barajan tres destinos posibles. Están los que pretenden buscar un acuerdo con La Libertad Avanza, principalmente los pelucas. Posibilidad atravesada por las miradas individualistas de a quienes del urge renovar sus bancas, pero marcados por el rechazo de los libertarios que aborrecen a la mayoría de los boinas blancas.

La opción con mejor destino para algunas provincias consiste en buscar remasterizar a Juntos por el Cambio, en alianza con Mauricio Macri, mientras que hay sectores que apelan a volver a la esencia y librarse a competir con la Lista 3, pase lo que pase. Dar libertad de acción es la vía dialoguista que considera la estructura nacional, ajustados por el calendario electoral y evitando profundizar la fractura.

El encuentro culminará con la voluntad de acordar un documento conjunto que muestre la voluntad de diálogo y un camino claro para los correligionarios del interior. En paralelo, gran parte del territorio nacional, y principalmente en Córdoba, no se sienten representados por el presidente del partido, Martín Lousteau.

Más allá de los debates internos, la UCR transitar en las próximas semanas eventos clave que marcarán su futuro en las provincias. Este 13 de abril, Santa Fe elegirá a sus convencionales constituyentes y votará en las PASO a nivel municipal, para las elecciones generales que serán el 29 de junio. En mayo habrá elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Salta y San Luis. Este año, la UCR de Córdoba pone en juego las bancas de Rodrigo de Loredo, Gabriela Brower de Koning y Soledad Carrizo

Presentes y ausentes

En la Convención Nacional, tienen la posibilidad de debatir los convencionales de cada provincia. Los de Córdoba estarán presentes, pero como en todo evento de la UCR, estos espacios invitan al universo correligionario a participar. Entre los “no convencionales” asistirán líderes cordobeses, a modo de testigos para acompañar y ser veedores de la posición que se tome.

Ramón Mestre: “Voy a ir porque soy miembro del Comité Nacional, pero no tengo voz ni voto. También va Diego Mestre que si es convencional nacional.”

Marcos Ferrer: “No voy a asistir, pero por nada en particular. Los convencionales sí asistirán, pero nosotros no podemos hablar. Por ahora no tengo pensado ir”.

Dante Rossi: “Sí, voy a ir a la Convención. No sé quiénes irán, sé que van los 21 convencionales que tiene Córdoba. Yo voy a ir porque me parece que el Radicalismo tiene que definir rápidamente cuál va a ser su marco de alianza en toda la Argentina para las elecciones de octubre. El Radicalismo es un partido nacional, por eso tiene que haber un debate y resolver respecto a esas cuestiones. Yo estoy convencido de que nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno de Javier Milei, y que de la convención tendría que surgir la imposibilidad de que ningún distrito del país haga un acuerdo con la Libertad de Avanza”.

Javier Fabre: “Soy convencional nacional, y voy a estar presente. La línea Córdoba tiene una de las mayorías. Este es el primer plenario que convoca la Honorable Convención Nacional desde hace por lo menos dos años. Este espacio tendría, en principio, que tomar las definiciones en cuanto al marco de política de alianzas a nivel nacional”.