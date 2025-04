La visita de Marcos Ferrer a la Casa Radical dejó algunos sinsabores. En principio, por la fuerte inclinación a rechazar una alianza con La Libertad Avanza. En segundo lugar, por algunos reproches vertidos por la vicepresidenta del Comité Provincia, Mariana Giorgetti, al intendente de Río Tercero. Aún en tierra fértil para las “ideas de la libertad” (Milei obtuvo el 70% de los votos en Río Cuarto), el grueso del arco radical de la ciudad consideró que no es compatible una alianza con La Libertad Avanza.

El punto álgido del debate se dio a partir del análisis “matemático” del presidente del partido, quien aseguró no acordar “en lo personal” con una alianza con Milei pero consideró que dicha unión sería la única alternativa que podría garantizar una victoria para el partido centenario. En ese sentido, consideró que “para ganar en el 2027, hay que ganar en el 2025”. Este mensaje pudo haber mostrado, de manera tácita, cierta flexibilidad de Ferrer ante una alianza con LLA.

Ante las distintas intervenciones que lamentaron que esa opción esté sobre la mesa, el presidente del partido respondió que será el Congreso provincial de la UCR (en el que su espacio tiene mayoría) el que decidirá cómo se jugará en las próximas elecciones legislativas.

Hubo intervenciones de dirigentes de Franja Morada, de referentes de localidades del departamento e incluso militantes históricos que rechazaron de lleno la posibilidad de un acuerdo con Milei.

El presidente del partido procuró remarcar que él, personalmente, no compartiría la idea de cerrar un acuerdo con los libertarios. No obstante, la vicepresidenta del Comité Provincia y ex concejala de Río Cuarto, Mariana Giorgetti, le señaló que, durante las reuniones del Comité de Córdoba, no había dado señales que avalen eso. Por el contrario, la dirigente sugirió que el intendente de Río Tercero había tenido actitudes funcionales al actual gobierno nacional. La referente mestrista dijo que, en diversas oportunidades, desde su grupo interno solicitaron que el partido se pronuncie en relación a la situación de los jubilados, la defensa de la educación pública, el accionar del diputado Luis Picat, los dichos homofóbicos de Javier Milei en Davos, entre otros hechos. Giorgetti remarcó que Ferrer, en esas oportunidades, había optado por el silencio.

El intercambio escaló un poco más cuando Ferrer le pidió a la vicepresidenta del partido “que no mienta”. Giorgetti sostuvo que, en las reuniones del comité en Capital, Ferrer adoptaba posturas funcionales al gobierno de Javier Milei. Además, le preguntó a qué se refería cuando pedía que el partido “se abuene” e incluso sugirió que al presidente le faltaban convicciones y que los militantes “nunca iban a poner palos en la rueda a un radical” (algo que el propio Ferrer había planteado al principio del encuentro).

La posición de la vicepresidenta fue reafirmada en la reunión y dijo que “por más que haya muchas posturas dentro del radicalismo, hay banderas que supimos conquistar por más de 130 años”. La dirigente redobló la apuesta e incluso planteó que, así como Ferrer aseguró que renunciaría si la UCR hacía una alianza con el cordobesismo, ella tomaría la misma decisión en caso de concretar una alianza con LLA. Cabe recordar que Giorgetti fue una de las pocas dirigentes radicales de la ciudad que no mantuvo una postura neutra en el ballotage y blanqueó que votaría a Sergio Massa.

Otra de las posturas que plantearon un fuerte rechazo a una sociedad con los libertarios fue la del núcleo Evolución (espacio encabezado por el ex candidato a intendente, Gonzalo Parodi).

Este núcleo se encuentra distanciado de Rodrigo de Loredo, pese a haber sido sus referentes en Río Cuarto durante más de tres años.

Pero Ferrer no estuvo solo contra los radicales “anti Milei”. El presidente del Comité Provincia estuvo acompañado por el intendente de Vicuña Mackenna, Roberto Casari y su par de Coronel Baigorria, Walter Perrone. Ambos jefes municipales parecían más proclives a acompañar un acuerdo con LLA en la medida que esa fuese una decisión orgánica.

Durante el encuentro, el presidente del Comité Provincia mencionó una supuesta premisa que asegura que “7 de cada 10 radicales votarían a Milei”. En una ciudad como Río Cuarto, en la que el presidente obtuvo un 70% de los votos, la última reunión radical parece afirmar lo contrario.