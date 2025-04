Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Un adelanto para Obras Sanitarias

La periodista recibió un mensaje del informante libertario, quien le recordó un proyecto que se aprobó la semana pasada con el voto de la mayoría de los bloques (a excepción del Partido Libertario).

Informante libertario: Ya que siguieron la sesión en la que se habló del paro de la semana pasada, le recomiendo repasar lo que ocurrió al principio. Se aprobó un adelanto de fondos para el Sindicato de Obras Sanitarias.

Periodista: Cierto. Vi que lo acompañaron todos los bloques menos ustedes.

I L: Es un anticipo financiero para un gremio. Es decir, para un grupo puntual de personas. El concejal Mario Lamberghini fue el único que votó en contra de lo que consideramos que es un aberrante privilegio político que se da con el esfuerzo de los contribuyentes.

Horas más tarde, la cronista dialogó con un integrante de la oposición en el Concejo Deliberante.

Periodista: Los libertarios estaban muy enojados con el adelanto al gremio de Obras Sanitarias. ¿Qué implica concretamente? No se dijo casi nada durante la sesión.

I O: No se aprobó un “privilegio” como lo quisieron plantear. Este anticipo podría explicarse como un préstamo. Son $4 millones que precisaba el sindicato, que tampoco es una cifra muy significativa. Fue un adelanto que después será reintegrado a la Municipalidad. No voy a cuestionar el voto del concejal libertario porque tiene derecho a oponerse. Pero si hubiese sido algo “polémico”, se hubiera prestado para un debate fuerte y por el contrario, tuvo el consenso de casi todos los concejales.

.

Dudas de la territorialidad libertaria

El dirigente del ex Juntos por el Cambio local se dirigía al periodista para hacerle un comentario sobre el armado de La Libertad Avanza en la ciudad.

Dirigente: No quiero ser pájaro de mal agüero con los amigos libertarios que están juntándose con Laura Soldano, pero les quiero decir que van a necesitar más de lo que tienen para competir.

Periodista: ¿No los ve aptos?

I: Tienen ganas, tienen fondos y están del lado del presidente (Javier Milei), por lo que seguro van a lograr algo. Pero se necesita experiencia en esto de hacer campaña. No es solo tener la billetera, hacer videítos y blandir motosierras.

P: ¿Qué les falta?

I: Territorio. Ahí están flojos. Después tienen que ver si todos esos empresarios que hoy les aplauden todo después se van a poner a fiscalizar. Creo que todavía tienen un gran déficit, porque pueden juntar cincuenta o cien, pero los otros tienen muchos más.

P: ¿Los otros?

I: Los peronistas. Los radicales también, pero especialmente los peronistas de Llaryora. Tienen toda la maquinaria.

P: ¿Y no les sirve tener al PRO de laderos entonces?

I: Me parece que no hay nada seguro en esa alianza. Si no hay referentes claros, un camino claro y una apertura al diálogo, no van a acompañar. Al menos eso es lo que dicen.

P: ¿Quiénes?

I: Los que se están reordenando. Capaz, a medida que avance la campaña, los libertarios se van a dar cuenta de la falta que les hace la vieja política y empiecen a repartir candidaturas. Pero hay que esperar, porque dependerá de cuánto quiera jugar el presidente en Córdoba. Mire lo que pasó en Santa Fe…