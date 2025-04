Enroque Corto

El Concejo fingió demencia

Después de una ronda de varias llamadas, el periodista conversó con el último informante del Concejo.

Periodista: Bueno amigo, veo que todos nos comimos el amague…

Informante del Concejo: Ja, ja… estoy seguro de que sé de lo que habla, pero prefiero que lo diga usted…

P.: ¿Ve lo que digo? Están todos en la misma. Todos fingen demencia. Pretto publicó un listado diciendo que tenían “300 becarios y 164 monotributistas”. Fin. Con ese nivel de detalle, se podría haber guardado la información…

I.C.: Bueno… pero publicó la información de todos los que no son contratados…

P.: Los que no son contratados, son funcionarios. Ya de por sí es un disparate que los nombres no estén en un organigrama del Concejo, que de suerte publica los nombres de los concejales. Pero esto siempre se trató de los contratados/becarios. Si no, repase la nota del vice con “Petete” Martínez…

I.C.: Ja, ja… qué quiere que le diga…

P.: Y, me imagino que no me va a decir nada… Ahora, tampoco lo dejemos a Pretto sólo, que a la oposición se le apagaron todos los reflejos republicanos y las ganas de pedir acceso a la información pública, ¿no?

I.C.: Ja, ja, ja…

P.: Veo que le hace gracia… qué bueno que se lo tome con humor… Está clarita la cuenta me parece… Al final, no sé si peronistas, pero “contratados somos todos”…

¿Lo miden a Quinteros para la Ciudad?

El informante de la Capital cordobesa pasaba a tomar un café por El Panal y se encontró con algunas novedades. Por eso, apenas salió llamó al informante.

Informante Capital: Recién salgo de tomar un café en algunos despachos de Rosario de Santa Fe…

Periodista: Lo veo inquieto, impredecible usted.

IC: Como siempre.

P: ¿Qué cuenta?

IC: Mucho.

P: Bueno, empiece por largar algo.

IC: ¿Quién será el candidato de la oposición a la intendencia en el 2027?

P: Uhh… ¡falta mucho!

IC: Sí, pero algunos creen acá en la Provincia que el muchacho radical a lo mejor da esa pelea.

P: ¿Quién sería ‘el muchacho radical?

IC: Ah, usted quiere todo. Labure, viejo.

P: Bueno, ¿y además del misterio qué?

IC: Anote esto que sí que es fresco: mide bien el ministro Juan Pablo Quinteros en la ciudad. Atento a ese dato.

P: Mmm…

IC: Sí, se lo digo en serio. A lo mejor en la cabeza el uno verdadero está que vaya Quinteros en la Ciudad.

P: Ya con lo del misterio radical ni le voy a preguntar para usted quién es ‘el uno verdadero’.

IC: A buen entendedor…

Buena recepción de los CPC con horario extendido

Ambiente calmo en el Palacio 6 de Julio por la implementación de la extensión horaria en algunos CPC. De eso hablaban dos funcionarios y el informante municipal, tras escucharlos, llamó al periodista.

Informante Municipal: Una buena, viejo…

Periodista: ¿Qué pasó?

IM: Hay buena recepción en la Muni de cómo están trabajando los CPC con horario extendido.

P: ¿Ah sí?

IM: Sí, una que la gente recibe bien hay que entusiasmarse. Le digo que algunos CPC con el horario extendido hasta las 18 horas promedian el centenar de trámites en el horario vespertino.

P: ¡Epa!

IM: Sí, el de Colón anda muy bien, el de Guiñazú también…

P: Me parece muy bien, un alivio.

IM: Buen punto se anotó el secretario de Participación Ciudadana, Juan Domingo Viola, con la movida. Esta semana le toca a los dos CPC que le nombré y a ellos se suman también Villa El Libertador y Pueyrredón, dos barriadas más que importantes. Días de semana hasta las 18 y los sábados también de 8 a 14 horas. Tenga paciencia, se empieza a enfocar la cosa. Le mando un abrazo.

Los ojos en Lotería y en el juego online

Informante: Prepárese para alquilar balcones en la Legislatura



Periodista: ¿Nos quedó alguna ley pesada en el tintero?



Informante: No, pero con esto de que sesionan cada quince días, las sesiones se vuelven jugosas, y la UCR va a salir con todo.



Periodista: ¿Por qué tema?



Informante: por el juego online y la Lotería. La UCR está armando "la ruta del vino" de Mendoza, y no puntualmente por los viñedos. La mano viene por la licitación de la Lotería a unas empresas mendocinas.



Periodista: Entiendo que ya hubo avances con las licitaciones y que habrán novedades pronto



Informante: Claramente la UCR tiene información al respecto, porque este miércoles van a salir con todo en el orden del día. No tengo más información que eso. Luego cuénteme si sucede algo, lo dejo hacer su trabajo.

Vigo, con Ficha Limpia

El Senado tratará hoy el proyecto de Ficha Limpia que tiene media sancion de Diputados. El oficialismo necesita 37 votos por ser una ley de incumbencia electoral.

Informante: La senadora Alejandra Vigo posteó en Twitter a favor de la ley de Ficha Limpia, que hoy se debate desde las 14 en el recinto de la cámara alta.

Alfil: Es una ley que deja afuera a Cristina de las elecciones nacionales, en principio.

Informante: Asi es. Y apoyarla es una clara señal anti K. De hecho, todo el kirchnerismo seguramente votará en contra.Veremos