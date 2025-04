El éxito de Pullaro, en la probeta de Schiaretti para octubre

Por Yanina Soria

El cordobesismo también se subió a la ola triunfal del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tras el categórico resultado del domingo en la elección de convencionales constituyentes a favor del oficialismo.

Al festejo de la UCR Nacional y el Socialismo, al saludo por videollamada del presidente Mauricio Macri, se le sumaron las felicitaciones que Pullaro recibió por parte de su par cordobés, Martín Llaryora, y del ex mandatario Juan Schiaretti.

“Felicitaciones Maximiliano Pullaro y al pueblo de Santa Fe por este paso clave hacia una reforma constitucional moderna, que mire al futuro y promueva instituciones más fuertes y transparentes. Celebramos que en Santa Fe se impulse un modelo de gestión serio, con equilibrio fiscal y foco en la producción. Cuando las provincias avanzan, también lo hace la Argentina federal que tanto defendemos”, escribió en su red social X Schiaretti, en clave de aliado político.

El tres veces gobernador de Córdoba trabó un acuerdo electoral con el santafesino incorporando el partido nacional de Hacemos a la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe; colocó como candidata número 30 en la lista uninominal a Claudia Giaccone, la funcionaria peronista del gobierno de Pullaro que armó el partido de Schiaretti en esa provincia. Si bien la mujer no entró (ingresaron 20 de la lista uninominal y 13 departamentales) la capitalización política que evalúa el cordobesismo fue mayor.

Schiaretti, entusiasmado, visitó en plena campaña al santafesino para apoyarlo y ponderar las coincidencias políticas que los cruzan.

Unos días antes, en el marco de una nueva reunión de la Región Centro, Pullaro no ahorró elogios con el “modelo Córdoba” que tanto buscan exportar nacionalmente los jefes del peronismo provincial, e incluso ponderó “un programa de gobierno común” entre las provincias que integran la zona núcleo.

Ahora, y a la luz de los resultados del domingo, ese acuerdo electoral Schiaretti-Pullaro oficia como un primer ensayo (exitoso) del proyecto nacional que tiene en mente el ex gobernador cordobés para octubre primero, y luego para el ´27.

Schiaretti cree posible conformar un frente federal con fuerte presencia del interior, competitivo y capaz de batallar contra los extremos de la grieta: la Libertad Avanza de un lado; y el kirchnerismo o sus derivados del otro.

Por su lado, el domingo el mandatario radical reconoció públicamente a los partidos que integran Unidos y coparticipó con ellos el triunfo.

"Acá en la provincia de Santa Fe tenemos un frente de once partidos, está el de Margarita Stolbizer y la Ucedé, y ahora se sumó el del Gringo (Juan) Schiaretti. Es un frente muy amplio que pretende gestionar. (Martín) Lousteau es mi hermano, y Macri es el jefe político del partido de la vicegobernadora, es importante, un gusto que me haya saludado. Todos los partidos que componen Unidos son protagonistas de este triunfo, que realmente es contundente, no sólo por la cantidad de convencionales, sino porque ganamos en cada uno de los departamentos de la provincia", declaró frente a los medios el gobernador que pidió a los suyos “humildad” frente a lo que se viene.

Por su lado, el socialismo que en Córdoba es aliado al PJ, también celebró el resultado. “En Santa Fe ganó una alternativa construida políticamente desde el interior nacional. Con eje federal y basada en la realidad productiva y social de las provincias que aportan mucho al país. El Socialismo, la UCR, el espacio encabezado por el ex gobernador Schiaretti, entre otras fuerzas de centro democrático dieron el ejemplo. Estoy seguro que lograrán una constitución moderna y con visión de futuro, tal como se merece ese pueblo hermano. Me entusiasma ver cómo las opciones razonables con experiencia de gestión se anteponen a las posiciones anarcolibertarias irracionales”, expresó el presidente del Partido Socialista y legislador provincial, Matías Chamorro.