La UCR cordobesa volvió a rechazar una posible unión con La Libertad Avanza para las próximas elecciones legislativas. Los radicales advirtieron que, de lo contrario, se podría prever el "quiebre de la UCR cordobesa".

Con el acercamiento de las próximas elecciones a diputados nacionales, en dicha reunión la UCR ratificó su apoyo a la candidatura de Juan Jure, afirmando desde el partido que él "defiende sus valores históricos desde el interior de la provincia".

"Si Bornoroni y La Libertad Avanza buscan un pacto con la UCR cordobesa, lo harán con un puñado de dirigentes solamente", advirtieron los radicales el pasado miércoles, quienes mantuvieron una reunión al norte de la provincia, en Villa Tulumba.

La reunión fue convocada por el legislador Sebastián Peralta y el intendente Roberto Casas. También contaron con la presencia de Juan Jure, Dante Rossi y Cristian Canalis, así como del secretario de Gobierno, Arnoldo Quinteros, la exconcejala de Cruz del Eje, Yanina Pérez, y los presidentes comunales de Los Pozos y El Rodeo, Leonardo Tripiana y Juan Quiñones, respectivamente.

"La UCR no comparte los valores de un gobierno que trata como enemigos a quienes piensan distinto y que legitima un ajuste salvaje. No somos cordobesistas ni radicales con peluca: somos radicales a secas", enfatizaron. A su vez, remarcaron que las coaliciones que lleguen a formar no buscarán "atajos electorales".

"Vamos a competir para que las y los radicales que integren las listas por Córdoba tengan el coraje y el valor de sostener las ideas de la UCR cordobesa", concluyeron los miembros del partido radical.