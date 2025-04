Por Bettina Marengo

Se acerca el 1 de mayo, Día del Trabajador, y las fuerzas políticas se preparan para la ceremonia de los locros donde los jefes juntan tropa y mandan mensajes para los de adentro y los de afuera. En el oficialismo provincial el único locro confirmado (por ahora) es un locro radical. Lo está organizando la estructura de la Capital de la vicegobernadora Myrian Prunotto y será el viernes 2 de mayo al mediodía en la sede de Alecyt, gremio del Correo que conduce el peronista Marcelo Díaz.

Hay mucho entusiasmo en el entorno de Prunotto, que viene de atravesar un mal momento con las famosas listas de empleados y contratados de la Legislatura provincial. Es posible que el cierre del acto esté a cargo del gobernador Martín Llaryora, lo que reafirmaría la intención del sanfrancisqueño de sostener -profundizar- el partido transversal que lo llevó al poder en la sucesión de Juan Schiaretti, además de ser leído como un fuerte respaldo a su vice, luego del escándalo mencionado arriba. La invitación está firmada como Hacemos Unidos por Córdoba - Radicales de Córdoba Capital, y el que está a cargo de la movida, a pedido de la vice, es Gonzalo Salvetti, ex extitular de la Juventud Radical y frustrado candidato para la conducción de la UCR Capital en el última interna. Dicen los observadores que también se juega en la movida el interés de la titular del Poder Legislativo hacer pie en los centros vecinales de la ciudad, que empiezan este fin de semana el proceso de elecciones de autoridades.

La idea del prunottismo es reunir a unas mil personas y eso incluye a todos los dirigentes del PJ Capital, entre ellos el intendente Daniel Passerini, y del radicalismo de Córdoba con Todos, pero también a intendentes del interior alineados al cordobesismo con origen radical. La postal, si se da, sabe a campaña. ¿Será un escenario precedente a una candidatura de Prunotto en octubre o, como dicen algunos radicales, una puesta para salir a buscar votos para la lista de Hacemos por fuera de la grieta entre el mileista Rodrigo de Loredo y el crítico Ramón Mestre, que también tendrá su locro de los trabajadores en Unión y Benevolencia, el mismo 1 de mayo?

Hasta ahí todo lindo y los radicales cordobesistas se restriegan las manos ante la posibilidad de ser la única juntada del oficialismo provincial para la fecha. Llaryora en el acto de Prunotto, claro, le cierra la boca al peronismo al que le sigue costando digerir el “partido cordobés” y el reparto de cargos con los aliados no peronistas Por lo pronto, el titular del gremio de los empleados de Comercio, Pablo Chacón, hizo saber que este año no será organizador del locro del PJ Capital, como sucedió durante varios años. Pero desde corrillos del peronismo no llaryorista objetan: “El que pega primero no siempre pega dos veces”, deslizan, dejando abierta la puerta para su propia actividad.

El año pasado, Alejandra Vigo organizó un encuentro para la fecha en la sede de la Fundación Diseñando Ciudad, donde estuvieron además de la senadora, Llaryora, el intendente Daniel Passerini y la flor y nata del peronismo capitalino. Llaryora y Passerini estaban estrenando cargo y el brindis sirvió para descomprimir las tensiones de los primeros desencuentros de gestión. ¿Se repetirá la foto este año, en vísperas del armado de listas para las elecciones de octubre, donde empiezan a perfilarse los candidatos de cada sector?

Mientras, el Frente Cívico luce más organizado que el PJ. Luego de buscar locales para reunirse (dicen que el Comedor Universitario y otras sedes no quisieron o no pudieron alquilar el salón al partido del senador nacional), Luis Juez encabezará el tradicional cocido en parrilla Fogón Argentino, ubicada en el kilómetro 8,5 de la Ruta 88, pasando la avenida de Circunvalación. El senador va a ser el orador principal de un mediodía juecista previsto para 1500 mililtantes porque a diferencia de otros años, no está previsto invitar a aliados o exiliados radicales de lo que fue Juntos por el Cambio.